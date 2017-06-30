Türkiye, Suriye'de yeni güç yapılanması kuruyor





HaberTürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın aktardıkları şöyle:





"Başbakan Yardımcısı Kaynak ile dün telefonda konuştum; yeni güç yapılanmasının bir süredir devam ettiğini belirtti.





Yeni yapılanmanın 'kolluk gücü, jandarma- polis niteliğinde olacağını' açıkladı, 'Fırat Kalkanı'nın kapsadığı tüm bölgede görev üstleneceğini' bildirdi.





Gücün denetiminin 'kurulan yerel meclisler aracılığıyla sağlanacağının' altını da özenle çizdi





Kahramanmaraş'taki açıklamasında da buna vurgu yaptığını hatırlattığımda,





'Bir gazeteci arkadaşımız, ‘El Bab'ı hemşerimiz yönetiyor' deyince söyleme gereği duydum' deyip devam etti: 'Biz onların mülki amiri gibi davranmıyoruz. Her birinde yerel meclisler var; güçlendirildiler ve söz sahibi oldular. Bu yerel meclisler işleri koordine ediyor.'"





'HUZURU RUSYA'YLA SAĞLAYACAĞIZ'





"Benzer uygulamanın İdlib bölgesini de kapsayacağını belirtip sözlerini sürdürdü:





'İdlib'in çatışmasızlık bölgesi olması Astana'da çıkan karar. Hedefimiz çatışmasızlığın kalıcı hale gelmesi. Orada huzuru Rusya'yla sağlayacağız. Astana'da bir daha bu mesele konuşulacak, sonrasında Cenevre'ye gidecek.'"





'ÖSO'YA ORDU GÖREV, JANDARMA ONUN ALTINDA HUZURU SAĞLAYAN KOLLUK GÜÇ'





"Yeni jandarma gücünün elbiselerinin de Türkiye'de hazırlandığını sözlerine ekledi ve ayrıntı verdi:





'Oradaki karmaşık bölgeyi yeniden inşa etmek için ne gerekiyorsa yapılıyor. ÖSO bu kapsamda ordu görevini üstlenecek, terörle savaşacak; jandarma ise onun altında huzuru sağlayan bir kolluk gücü olacak.'





Fırat Kalkanı'yla hâkim olunan bölgede huzurun sağlandığına örnek olarak bayram nedeniyle Suriye'ye giden 67 bin sığınmacıyı gösterdi.













'Tahminimiz 15 bini geri gelmeyecek' deyip devam etti:





'Eğer huzur kalıcı hale gelirse, bu giden 67 binin tamamı geri dönmez, hatta burada olanlar da gider. Hepsi vatanında olmak istiyor.'





Kaynak, bazı bilgiler de aktardı:





'Doğudan gelen petrolün, kontrolü elinde tuttuğu Afrin bölgesinden İdlib'e doğru geçmesi karşılığı PYD/PKK tankerlerden haraç alıyor; bu rakam yıllık 5 milyon doları aştı.'





İnsan kaçakçılığının da bunun dışında olduğuna dikkat çekti."