Türkiye Suriye'de 170 bin kişiye 9 kamp kuruyor...



Kızılay ve AFAD'ın Azez, Elbil, Tugli, Tel Effer, Naddah, Bardaklı ve Maşad Rufi kırsalları dahil olmak üzere kamplar için hazırlık yapmaya başladığı aktarıldı.



Kampların, Afrin'e yönelik olarak devam eden Zeytin Dalı Harekâtı'nın kent nüfusun yoğun olduğu kent merkezine doğru ilerlemesiyle yaşanabilecek bir mülteci akınına karşı tedbir olarak kurulduğu da belirtildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de Cinderes bölgesine yönelik operasyonların devam ettiğini, yakında kent kuşatmasına geçileceğini söyledi.



Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Meclis'teki grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Harekatın bundan sonraki kısmının çok daha hızlı bir şekilde yürüyeceğine inanıyorum" dedi.