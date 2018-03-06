Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Suriye'de 170 bin kişiye 9 kamp kuruyor... /06 Mart 2018 16:08

Türkiye Suriye'de 170 bin kişiye 9 kamp kuruyor...

Türkiye'nin, Suriye'de Fırat Kalkanı Operasyonu ile kontrolü altına aldığı bölgelerde ve İdlib eyaletinde 170 bin kişilik dokuz kamp kuracağı açıklandı.

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Kızılay ve AFAD'ın Azez, Elbil, Tugli, Tel Effer, Naddah, Bardaklı ve Maşad Rufi kırsalları dahil olmak üzere kamplar için hazırlık yapmaya başladığı aktarıldı.

Kampların, Afrin'e yönelik olarak devam eden Zeytin Dalı Harekâtı'nın kent nüfusun yoğun olduğu kent merkezine doğru ilerlemesiyle yaşanabilecek bir mülteci akınına karşı tedbir olarak kurulduğu da belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de Cinderes bölgesine yönelik operasyonların devam ettiğini, yakında kent kuşatmasına geçileceğini söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Meclis'teki grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Harekatın bundan sonraki kısmının çok daha hızlı bir şekilde yürüyeceğine inanıyorum" dedi.
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