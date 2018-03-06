İşkencelere maruz kalan Deniz Hakan Şen hayatını kaybetti

Cezaevinde işkence ve kötü muamele ile 15 Temmuz sonrası tutuklanan, 42 yaşındaki Deniz Hakan Şen yakalandığı kanser sonrasında hayatını kaybetti. Yaklaşık 5 ay önce tutuklana Şen hastaneye gidebilmek için cezaevi yönetimine 45 defa dilekçe verdi. Durumunun acil olduğunu belirten Şen’e, cezaevi keyfi olarak 60 gün sonra izin verdi.Bu süreçte 85 kilodan 50 kiloya düşen Şen’e mide kanseri teşhisi konuldu. Son dönemde sağlık gerekçesiyle tahliye edilen Şen, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Bu duruma tepki gösteren eski Mazlum-Der Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu, “85 kg dan 50'ye düşmüştü, tutukluydu, 45 dilekçe verdi, yüzüne bakmadılar, 60 gün sonra dr a gidebildi, ama çok gecti,mide kanseriydi yakinlari cok feryat etti, ettik . Son gunlerinde tahliye olan Deniz Hakan Şen 42 yaşında bugün öldü, hesabını verebilecek var mı?” dedi.