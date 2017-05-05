Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' mutabakatını imzaladı /05 Mayıs 2017 02:35

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' mutabakatını imzaladı

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' kurulması için protokol imzaladı.

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' mutabakatını imzaladı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da biraraya gelen ülkelerin heyetlerinin protokole imza atmasına bazı muhalif grupların temsilcileri tepki gösterdi.

Görüşmelere katılan Suriye'deki silahlı muhalefetin temsilcileri, çatışmasızlık bölgeleri teklifini reddettiklerini duyurdu.

Muhalefeti temsilen Astana'daki görüşmelere katılan Osama Abu Zaid, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Suriye'nin bölünmesine karşı olduklarını ifade ederek, "İran'ın garantör olduğu böyle bir anlaşmaya onay vermeyiz" dedi.

Bazı muhaliflerin bağırarak, görüşmelerin yapıldığı salonu terk ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı: Ayrıntıları üç garantör ülke belirleyecek

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirtildi:
"Toplantıda, ateşkes düzenlemesinin garantör ülkeleri olan Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran arasında Suriye'nin İdlib vilayetinin tamamı, Lazkiye, Halep ve Hama vilayetlerinin belli bölümleri, Homs vilayetinin belli bölümleri, Şam/Doğu Guta bölgesi ve Deraa ve Kuneytra vilayetlerinin belli bölümlerini kapsayan çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına ilişkin Muhtıra imzalanmıştır.
"Çatışmasızlık bölgelerinin sınırları ve işleyişine ilişkin ayrıntı ve düzenlemeler, önümüzdeki dönemde üç Garantör ülke arasında tesis edilecek çalışma grubunda belirlenecektir.

"Çatışan taraflar arasında yukarıda sayılan bölgelerde hava unsurları dahil her türlü silah kullanımının durdurulmasını ve bölgelere acil ve kesintisiz insani yardım akışının sağlanmasını kayıt altına alan bu Muhtıra'yı memnuniyetle karşılamaktayız."
Protokolün imzalanmasından önce bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de dört noktada çatışmasızlık bölgelerinin kurulacağını ve bunun başarılması halinde sorunun yüzde 50'sinin çözülmüş olacağını söylemişti.
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