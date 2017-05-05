Türkiye ile Rusya'nın dostluğu NATO'yu kaygılandırmalı

Economist'teki yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Çarşamba günü yapılan görüşmeye değiniliyor. Erdoğan ve Putin'in ağırlıklı olarak Suriye'deki son gelişmeleri ele aldıkları ancak Türkiye'nin NATO'daki müttefiklerini endişelendiren bir konuyu da görüştükleri belirtiliyor.







Dergi bu noktada Rusya'nın Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi satması konusunda prensip anlaşmasına varıldığını vurguluyor.

Haber şöyle devam ediyor:



"NATO ile Rusya arasındaki gerginliğin Soğuk Savaş'tan bu yana en üst düzeyde olduğu bir dönemde böylesi bir satış, eğer tamamlanırsa, ittifaka yönelik hesaplanmış bir hakaret olarak görülecektir. Aynı zamanda son yıllarda gözlenen, Sayın Erdoğan'ın, Türkiye'nin esasında NATO'nun ittifakla yüzde yüz entegre olmamış bir üyesi olarak kalmasından memnun olacağı yönündeki algıyı da pekiştirecektir."

Economist, Türkiye'nin NATO'yu sinirlendirmeye 2013'te başladığını, o dönem de Çin'den füze savunma sistemi alma niyetinde olduğunu duyurduğunu hatırlatıyor. Avrupa Birliği'nin ve ABD'nin o dönem Çin'e yaptırım uyguladıklarını hatırlatarak...

Türkiye, Çin'in teklifini kabul etmesine gerekçe olarak sistemin daha düşük maliyetli olmasını ve fikri mülkiyet transferi açısından daha iyi koşullar içermesini göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki yıl önce yaptığı bir konuşmada "Amacımız, 2023 yılında savunma sanayimizi dışa bağımlılıktan tamamen kurtarmaktır" demişti.



