Türkiye Raportörü Piri’den ‘istifa et’ diyen diplomata sert cevap...

Türkiye’nin Şikago Başkonsolosu Acar, “Doğan Grubu’nun satılmasıyla, Türk medyasının yüzde 90’ı hükümet kontrolünde. Türkiye’deki profesyonel gazetecilerin çoğu ya a) işsiz ya b) hapiste ya da c) sürgünde. Halksa sadece bir anlatıyı dinliyor” diye tweet atan AP Türkiye Raportörü Piri’ye Twitter üzerinden attığı bir mesajda “Sayın hanımefendi, artık Türkiye raportörlüğünden istifa etmenizin zamanının geldiğini düşünüyorum, çünkü Türk yetkililerle işbirliği yapmanız için elzem olan tarafsızlığınızı ve nesnelliğinizi tamamen yitirmiş durumdasınız” dedi.Piri ise Acar’a bir tweet’le karşılık vererek, “Tavsiyeniz için teşekkürler sayın başkonsolos, ancak bu karar AP’deki meslektaşlarıma kalmış, ne de olsa raportör olarak onları temsil ediyorum. Ben Türkiye fan kulübüne başkanlık etmiyorum” dedi.