Fransa'da büyük grev: Çok sayıda lise ve üniversitede eğitime ara verildi

Le Figaro gazetesi, öğrencilerin, demiryolu, havayolu ve kamu çalışanları ile emeklilerin çağrısıyla düzenlenen ve yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı gösterilere destek verdiğini yazdı.



Haberde, başkent Paris başta olmak üzere çok sayıda kentte lise ve üniversite öğrencilerinin gösterileri desteklediği, Paris'te 13 lisede derslerin yapılamadığı kaydedildi.



İnşaat ve yol tamir malzemelerinden oluşturulan barikatlarla okullara giriş ve çıkışların kapatıldığı belirtilen haberde, bir öğrencinin, "Durum tıpkı 1968 gibi. Kimse gidişattan memnun değil. 68 olayları da öğrenciler tarafından başlatıldı." ifadesine yer verildi.



Ülkenin bir çok kentinde gösterilere katılan öğrenciler, hükümetin liseyi bitirme ve üniversiteye giriş konularında getirdiği değişiklikleri protesto için tüm öğrencilere sokaklara çıkma çağrısında bulundu.



Üniversiteler kapandı



Grev ve gösteriler nedeniyle Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nin başkentin farklı bölgelerindeki 4, Lyon Üniversitesi'nde de Berges du Rhone kampüsünün kapatıldığı üniversite yönetimleri tarafından duyuruldu.



Montpellier Paul-Valery ve Toulouse Jean-Jaures üniversitelerinde eğitime pazartesi gününe kadar ara verildiği, Lille şehrinde ise girişlerin bariyerler ve çöp konteynerleri ile kapatılması sonucu Lille Siyasal Bilimler Üniversitesi'nin tamamen bloke edildiği öğrenildi.



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THY, Paris seferini gecikmeli yapacak







Türk Hava Yolları (THY), bugün planlanan İstanbul-Paris tarifeli seferinin, Fransa'daki grev nedeniyle gecikmeli yapılacağını bildirdi.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bugün planlanan "TK1829" İstanbul-Paris tarifeli seferin, söz konusu grev nedeniyle gecikmeli olarak icra edileceği belirtildi.



Açıklamada, "Tarifeli kalkış saati 20:20 olan seferimizin yeni kalkış saati, İstanbul'dan 04.55 (23 Mart) olarak planlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.