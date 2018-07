Türkiye ne hale geldi... 6 ülkeden et ithal ediyor

Arjantin, Brezilya Avustralya'dan hayvan ithal eden Türkiye , Rusya'dan da et almaya başladı.Rusya'nın Türkiye'ye sığır eti tedarik etmeye başladığı, kümes hayvanı eti tedariği için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında BRICS Zirvesi'nde Rusya'dan et ithalatı konusu tekrar gündeme taşındı.





Rusya Başbakanı Yardımcısı Aleksey Gordeyev, Rusya'nın Tver bölgesine yapıtığı bir iş gezisi sırasında gazetecilere verdiği demeçte "Sığır etinin ilk partisi Türk pazarına teslim edildi. Kümes hayvanı eti tedariği için de büyük umutlar var" ifadelerini kullandı. Gordeyev, Türk şirketlerinin Rus pazarında aktif pozisyonları olduğunu hatırlatarak, "Ancak, birbirini tamamlayacak şekilde ve karşılıklı ticaret halinde dengeyi kurmak mümkündür" dedi.Başbakan Yardımcısı, Türkiye dışında, Ortadoğu'dan da Rus sığır etinin tedariği için başvuruların olduğunu kaydetti.





Gordeev, bu yıl Rusya'nın 300 bin ton et ürünü ihraç ettiğini belirterek, bunun 1 milyon tona yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Gordeyev açıklamsında ayrıca, "Çin pazarının da açılması için çalışmaların sürdüğünü ve bunun için de umutlarımız var "dedi.2017 verilerine göre, Türkiye Polonya, Fransa, Macaristan, Romanya ve Bosna-Hersek üzerinden et alımı yapıyor. Rusya ile birlikte et ithal edilen ülke sayısı 6'ya çıktı. Bu ülkelerden alınan etin toplamı 18 milyon kiloya çıkarken, sadece Bosna Hersek'ten kemiksiz et alınıyor.Rusya ile et ithalatı 2016 yılından bu yana gündemde olan bir konu. Dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba da, konuyla ilgili olarak mart ayında yaptığı açıklamada "Ülkeler bazen siyasi olarak birbirleriyle alışveriş yapmak zorunda kalıyorlar. Gittiğiniz ülkede şunu söylüyorlar, diyorlar ki, 'Biz sizden bu kadarlık mal alıyoruz siz bizden ne alacaksınız?' Bu konuda Türkiye'nin bazen sıkıştığı durumlar oluyor. En fazla bu et konusunda oluyor. Et gündeme geliyor. Genelde ülkelere gittiğimizde mutlaka ihracat ve ithalat şeması ortaya çıkıyor ve ülkelerle oturup bir yerde anlaşmak zorunda kalıyorsunuz. Genelde halkın sandığı gibi Türkiye'nin çok büyük et ihtiyacından değil genelde siyasi amaçlı olarak ihracat yaptığınız ülkelerden ithalatta yapmak zorunda olduğunuzdan dolayı bazı kalemlerde böyle şeyler gündeme gelebiliyor" demişti





ESNAFTAN MARKETLERE KURBANLIK TEPKİSİ





Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, AVM ile zincir marketlerin kurban piyasasına girmesinin kurbanlık hayvan besicilerini zor durumda bıraktığını belirterek, "Kurbanlık satışını adeta yaş pastaya benzetip, bir dilim almak uğruna yarışmak doğru değil" ifadesini kullandı. Çelikus, yazılı açıklamasında, AVM'lerle zincir marketlerin kurbanlık satmasının üreticileri ve tüketicileri olumsuz etkilediğini savundu. Çelikus, söz konusu marketlerin kurbanlık satışı yapmasından dolayı üreticinin hak ettiği kazancı sağlayamadığını ve bu dev yapılarla rekabet edemediğini vurgulayarak, kasapların da bu süreçten mağdur olacağını bildirdi. Besicilerin ve köylünün AVM'lerle zincir marketlerin ezici rekabetiyle baş edemedikleri için üretimden vazgeçtiğini ileri süren Çelikus, şunları kaydetti: "Besicilerin kurbanlık hayvanlardan vazgeçmesi, bu hayvanların varlığının azalmasına sebebiyet verir. Böylece ithalatçılara gün doğuyor, insanımız pahalı et yemek zorunda bırakılıyor. Yıllık ortalama et tüketimi ülkemizde 24-25 kilogram iken, dünya ortalaması 70-80 kilolara çıkmaktadır. Ayrıca kültürümüzde özellikle büyükbaş kurban kesimi esnasında 6-7 aile bir araya gelmektedir. "