MİT 'in Moğolistan'da kalkıştığı adam kaçırma rezaleti New York Times'ta









Gazete Cuma günü yaşanan ve başarısızlıkla sonuçlanan kaçırılma girişimi ile ilgili haberi, ‘Moğolistan’daki Türk okulları yöneticisi kaçırıldı ve serbest bırakıldı’ başlığı ile okuyucularına duyurdu.





SAHTE PLAKA, MASKELİ İNSANLAR…









New York Times’ın yayınladığı haberde Türk vaiz Fethullah Gülen’i başarısız darbe girişimini organize etmekle suçlayan Erdoğan’ın devlet kurumlarından ve ordudan on binlerce Gülen destekçisini tasfiye ettiğini ve onlarca insanı yurt dışından kaçırdığını kaydetti.





Türkiye’nin şüpheli Gülencileri sadece ilgili devletlerin izni ile Türkiye’ye getirdiğini ileri sürdüğünü ancak 25 yıldır Moğolistan’da yaşayan Veysel Akçay’ın kaçırılma girişiminin Türkiye’nin iddiasıyla çeliştiğini vurguladı.

Moğol-Türk okullarının Moğol asıllı genel müdürü Ganyat Batbuyan, Moğol polisinin Veysel Akçay’ı kaçıran minibüsün plakasının sahte olduğunu ve içinde üç maskeli insan olduğunu bildirdiğini ifade etti.





Gazete haberine şöyle devam etti:





“Kaçırılma olayından bir kaç saat sonra, Moğol Dışişleri Bakanlığı Türk Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın Ulanbatur Cengizhan Havalimanı’na indiğini bildirdi. Uçağın havalimanına indiğini öğrenen Akçay’ın ailesi ve arkadaşları havalimanında toplandı. Moğolistan Dışişleri bakanlığı Akçay’ın herhangi bir şekilde kaçırılmasının Moğolistan’ın egemenlik ve bağımsızlığına karşı işlenmiş kabul edilemez bir suç olduğunu söyledi. Akşam saatlerine doğru Türkiye’ye ait uçağın kalkışına izin verildiği belirtildi.”













MALEZYA VE KOSOVA GİBİ OLMADI





New York Times, Türkiye hükümetinin başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ’ın Nisan ayında televizyonda verdiği röportajda Türk İstihbaratının Malezya ve Kosova dahil olmak üzere 18 ülkede operasyon yaptığını ve Gülen’le bağlantılı olan onlarca insanın Türkiye’ye getirildiğini de söyledi.





Erdoğan yönetiminin yabancı ülkelere Gülen hareketine bağlı olan okulların kapatılması ile alakalı baskı uyguladığını vurgulayan gazete, örnek olarak 2016 yılında Türk büyükelçinin Kamboçya’daki Gülen okullarını kapatmak için yapılan girişimleri örnek gösterdi.





Haberde geçtiğimiz mart ayında Gülen’le bağlantılı olan 6 kişinin Kosova’dan Başbakan Ramush Haradinaj’ın haberi olmadan deport edilmesinin ardından ülkenin içişleri bakanı ve istihbarat şefinin görevden aldığınada yer verildi.





‘MOĞOLİSTAN DEMOKRATİK VE ŞEFFAF BİR ÜLKE’





Haberdeki bir diğer ayrıntı da, Türk büyükelçiliğinin facebook sayfasında yaptığı paylaşıma göre, Bilal Erdoğan’ın bu ay Moğolistan’ı ziyaret ettiği ve üst düzey yetkililerle görüşmesi.





Olayın ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı herhangi bir açıklama yapmadı. Moğol Dışişleri Bakanlığının yayınladığı bildiride ise ülkedeki bir Türk diplomatın “Türkiye Cumhuriyeti’nin, Moğolistan’ın bağımsızlığına ve egemenliğine saygı duyduğunu ve insanların kaçırılması dahil olmak üzere herhangi yasadışı bir faaliyetin yapılmadığını” söylediğine yer verdi.





New York Times’ta yayınlanan habere göre, Akçay’ın dostları ve ailesi Moğol yetkililerin hızlı bir şekilde cevap verme ve müdahale etmelerinin ülkedeki siyasal sistemin şeffaflığından kaynaklandığını vurguladı.Türk-Moğol okullarının Moğol kökenli yöneticisi Ganbat “Biz insan haklarına sahip demokratik bir ülkeyiz ve burası bu tarz hadiselerin kolaylıkla yaşandığı bir yer değil” dedi.