Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ile Suudi Arabistan arasında açıklama gerginliği... /07 Mart 2018 12:33

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında açıklama gerginliği...

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Mısır'da Türkiye hakkında sert açıklamalarda bulundu .. Bu açıklamalar iki ülke arasında gerginlik oluşturdu..

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Mısır’ı ziyaret eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman açıklamaları gerginlik meydana getirdi..  Mısır’daki bazı üst düzey medya mensuplarıyla bir araya gelen Bin Selman’ın Türkiye hakkında sert sözler söyledi..


CBC kanalında çalışan sunucu Lamis El Hadeed haberine göre  Salman  “Mısır ve Suudi Arabistan’ın düşmanları şeytan üçgenini temsil ediyor. Bu da Türkiye, İran ve terör örgütleridir” dedi. Ayrıca  Selman  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef aldı Habere göre  Türkiye’nin yeni bir “Osmanlı Halifeliği” kurmaya çalıştığını iddia eden Bin Selman İran'ı da hedef aldı..

İran’ın da bölgede isyan çıkarttığını söyleyen Selman , “Suudi Arabistan, İran’ın tehditlerine yanıt vermedik ve bizi savaşa çekmelerine izin vermedik” dedi.


Son dönemde ülkesinde yaptığı reformlarla Dünya kamuoyunun gündemine oturan Bin Selman, Suudi Arabistan’ın “kardeşleriyle” birlikte Arabistan’da terörle savaşacağını ve bu bahsi geçen ülkelere karşı birlikte olması gerektiğini de ifade etti.
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