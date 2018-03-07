Samanyolu Haber /Gündem / Ünlülerin menajeri hayatını kaybetti /07 Mart 2018 12:57

Ünlülerin menajeri hayatını kaybetti

Sezen Aksu'nun menajeri Yaşar Gaga hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Yaşar Gaga, yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda tutuluyordu. 30 gündür yoğun bakımda tutulan Yaşar Gaga'nın durumu dün ağırlaşmıştı.

YAŞAR GAGA KİMDİR

Yaşar Gaga uzun bir dönem Sezen Aksu'nun vokalistliğini üstlendi.

Bir ara “Şarkı Söylemek Lazım” isimli yarışmada jürilik de yapan Yaşar Gaga özellikle Sezen Aksu'nun seslendirdiği “Bile Bile” isimli şarkı ile tanındı. 1997 yılında “Betonova” isimli bir albüm çıkardı. 2017 yılında Yaşar Gaga “Alakasız Şarkılar” isimli albümde Türkiye'nin önde gelen sanatçılarını bir araya getirdi. “Alakasız Şarkılar” albümünde ise Sezen Aksu, Tarkan, Nazan Öncel, Özkan Uğur, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Göksel, Mustafa Ceceli, Teoman, Soner Sarıkabadayı, Kibariye, Dilber Ay, Suzan Kardeş, Gonca Vuslateri, Rubato, Onur ve Halik Koçak şarkılar seslendirdi.
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