Türkiye iki yıl sonra kredi kolaylığı için AB kapısında

Sözcü Gazetesi'nden Zeynep Gürcalı'nın haberine göre Brüksel'de Türk gazetecilere bilgi veren bir AB yetkilisi, Türkiye ile AB arasında ilk dilim 3 milyar euroluk Suriyeli yardımı müzakereleri yapılırken, AB'nin paranın arttırılması için bir kısmının “garanti” gibi gösterilip, Avrupa Yatırım Bankası ya da Dünya Bankası gibi uluslararası mali kuruluşlardan düşük faizli kredi alınmasını önerdiğini anlattı.





O dönemde AKP hükümetinin bu öneriye hiç sıcak bakmadığını, paranın doğrudan Suriyelilere yardım için kullanılmasını tercih ettiğini söylediğini de aktaran AB yetkilisi, AKP hükümetinin ikinci 3 Milyar euroluk kredi için görüşmeler sürerken aynı teklifi gündeme getirmesini “Türkiye'deki ekonomik krize” bağladı.





BLENDING FORMÜLÜ





Brüksel'de dün yapılan, AB'nin vereceği ikinci 3 milyar euro Suriyeli yardımının nasıl harcanacağına ilişkin görüşmelerde, Türk tarafı “blending” olarak adlandırılan, paranın bir kısmını garanti yapıp, bununla kredi alma fikrini masaya taşımıştı.





AB'nin bu fikre en başından beri sıcak yaklaştığını kaydeden AB yetkilisi, Türkiye'nin ikinci 3 milyar euroluk diliminin bir kısmını garanti gösterip, faizsiz ya da düşük faizli kredi arayışına girmesine AB'nin “destek vereceğini” de ifade etti.