Üçüncü Havalimanı inşaatında konkordato bilançosu: 240 işçi çıkarıldı

İstanbul 3. havalimanında DSG İnşaat Limited ve Kartela Dekorasyon adlı şirket konkordato ilan edince, 240 işçi dün akşam saatlerinde işsiz bırakıldı. İşçilerin alacaklarının ödenmediği ve toplu olarak işten çıkarılmaları için bir araya getirildikleri öğrenildi.







3. Havalimanı Akpınar Yerleşkesi’nde yaşanan olayda, 240 işçinin IGA tarafından “alacaklarınızı biz ödeyeceğiz” denilerek kandırıldığı ve akşam saatlerinde sokağa atıldıkları iddia edildi. İşçiler olayı şöyle anlattılar:





“Bağlı bulunduğumuz taşeron firma olan DSG İnşaat konkordato başvurusunda bulundu. Şirketin başvurusunu inceleyen 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 3 ay süre vermiş. IGA bize, ‘sizin alacaklarınızı biz ödeyeceğiz’ dedi, ancak oyaladılar bizi. Bu akşam saatlerinde burayı terk edin diyerek bizi sokağa attılar.”





İşçilerin IGA yetkilileriyle görüşmek istedikleri ancak reddedildikleri ve jandarma zoruyla eşyalarını toplayarak gitmeye zorlandıkları öğrenildi. İşçiler, jandarmanın kendilerini bir araya toplayarak “sizi terminale bırakalım” dediğini aktardı.





“Nereye gidelim, gurbetteyiz, kalacak yerimiz yok” diyen işçiler, şu ana kadar net olarak 240 işçinin çıkarıldığını söyledi.