Türkiye Gazetesi: Yeni darbeyi Ulusalcılar yapabilir

"Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir"





Türkiye Gazetesi'nin asker kökenli, milyar dolar sahibi Ankara Temsilcisi yazdı..





Haberde imzası bulunan Nuri Elibol da emekli bir asker ve İhlas Medya Grubu'nun Ankara Temsilcisi konumunda. Ayrıca AKP döneminde semiren milyar dolarlık Ulubol inşaat firmasının da sahibi. Ulubol İnşaat özellikle Melih Gökçek'ten aldığı ihalelerle biliniyor.







Haberde şu ifadeler kullanıldı:





F..Ö’cüler TSK içinde yeni bir darbeye kalkışmasının imkân ve kabiliyeti ortadan kaldırıldığına göre ‘Türkiye’de gelecekte yeni bir darbe tehlikesi var mı’ sorusuna kaynaklarım eminim beni şaşırttığı kadar siz değerli okuyucularımı da şaşırtacak şu cevabı verdiler: “F..Ö’cülerin TSK içinde yapılanmalarını engelleyemeyen, darbe hazırlıklarını tespit edip tedbir alınmasını sağlayamayan bir sistem zafiyeti söz konusu. Eğer bu sistem zafiyeti giderilmezse ve sivil asker ilişkilerini Batı normlarına taşıyacak reformlar ve hukuki düzenlemeler yapılamazsa bir buçuk iki yıl içinde ordudaki Ulusalcılar yeni bir darbeye kalkışabilir. Küresel aktörlerin ve Türkiye karşıtlarının ordu içerisinde darbe yaptıracak birilerini her zaman bulma imkânları vardır. Bu işe engel olmanın yolu kişilere değil sisteme endeksli önleyici tedbirlerin alınmasıdır.” Bu uyarıyı dikkate alırsak kanaatim odur ki 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bu reformların ve hukuki düzenlemelerin hızla yapılması kaçınılmazdır.













NE OLMUŞTU?





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu son grup toplantısında, ‘2007 yılında Tuncay Özkan’a gelen disk Genelkurmaya ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na gitti ve dosyayı kapatan Akın Öztürk şu an hapiste’ diyerek Tuncay Özkan’ın bugün o diski savcılığa teslim edeceğini açıklamıştı.

Özkan avukatı aracılığıyla bugün söz konusu flash belleği savcılığa teslim etti. Özkan tanık ifadesinde, flash belleğin orijinalini dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ’a verdiğini söyledi.





İlker Başbuğ’dan önemli flash bellek açıklaması

CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın 2007'de Genelkurmay ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderdiği açıklanan taşınabilir bellekle ilgili İlker Başbuğ'dan açıklama geldi. Flash belleği doğrulayan Başbuğ'un açıklamasında "Konu hakkında Genelkurmay Başkanlığı'na bilgi sunularak vakit geçirilmeksizin flash belleğin incelenmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderilmesi sağlanmıştır" denildi.

Açıklama şöyleydi:

Kamuoyunu ve soruşturma makamlarını doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.



1. Tuncay Özkan 2007 yılında bir flash belleği dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Org. İlker Başbuğ’a teslim etmiştir.2. Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında yapılan ön incelemede flash bellekteki bilgilerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait olduğu görülmüştür.

3. Konu hakkında Genelkurmay Başkanlığına bilgi sunularak vakit geçirilmeksizin flash belleğin incelenmek üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderilmesi sağlanmıştır.

















