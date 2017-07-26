Samanyolu Haber /Gündem / İsrail'den Erdoğan'a sert sözler /26 Temmuz 2017 10:22

İsrail'den Erdoğan'a sert sözler

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben sert ifadelerin yer aldığı bir açıklama yayımladı.

Başbakan Erdoğan : İzni Biz Verdik - Cumhurbaşkanı Erdoğan : Bana mı Sordunuz ? (Mavi Marmara Olayı)

İsrail'den Erdoğan'a sert mesaj: ?Osmanlı İmparatorluğu günleri geride kalmıştır

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mescid-i Aksa gerilimi ile ilgili sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"Osmanlı İmparatorluğu geride kalmıştır" denilen açıklamada şunlar söylendi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti üyelerinin toplantısındaki ifadeleri saçma, hayali ve çarpıtılmıştır. Kendi ülkesinin zor sorunları ile ilgilenmesi çok daha akıllıca olurdu. ?Osmanlı İmparatorluğu günleri geride kalmıştır. Kudüs geçmişte de Yahudi halkının başkenti olmuştur, halihazırda Başkentidir ve gelecekte de öyle olacaktır. Hükümeti geçmişe nazaran güvenliğe, özgürlüğe, inanç serbestisine ve bütün azınlık haklarına saygılıdır. Camdan bir sarayda yaşayanların başkalarına taş atmamaları gerekir."

NE OLMUŞTU?

14 Temmuz'da Kudüs'te düzenlenen saldırıda iki İsrail polisi öldürülmüş ve devamında çıkan olaylar üzerine İsrail tek taraflı olarak Mescid-i Aksa'ya girişleri yasaklamıştı.

Takip eden Pazar günü yasak kaldırılmış, girişe güvenlik kameralarıyla metal dedektörler yerleştirilmiş ve Pazartesi günkü Güvenlik Kabinesi toplantısı sonrası kaldırılmalarına karar verilmişti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, son dönemde gündemde olan Kudüs gerilimine ilişkin "Osmanlının elinden çıkmasıyla başlayan Kudüs'ün sıkıntılı günleri bölgede İsrail'in kuruluşuna yönelik hadiselerle birlikte adeta kabusa dönüşmüştür. Uluslararası hukuka göre meşruiyet elde etmiş, başkenti Tel Aviv olan İsrail, bizim de tanıdığımız diplomatik ilişki içinde olduğumuz bir devlettir. Ancak İsrail'in meşruiyeti kendisinin, Filistin'in ve Filistinlilerin haklarına gösterdiği saygı ölçüsünde anlamlıdır. Özellikle üç din içinde özel olan statüsüne, hele hele Mescid-i Aksa'nın ve Kubbet-üs Sahra'nın içinde bulunduğu harem bölgesinin mahremiyetine saygı duymayan bir İsrail en büyük zararı kendisinin göreceği tehlikeli bir yola sapıyor demektir" ifadelerini kullanmıştı.
<< Önceki Haber İsrail'den Erdoğan'a sert sözler Sonraki Haber >>

Zalimin işini kolaylaştırmak bir vebaldir....

Zalimin işini kolaylaştırmak bir vebaldir....

Protokolde kavga skandalı: Zabıta ve polis yumruklaştı

Protokolde kavga skandalı: Zabıta ve polis yumruklaştı

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz..[SOHBETİN TAMAMI]

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz..[SOHBETİN TAMAMI]

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz...

Aktif Sabır ile Sabredeceğiz...

Ters kelepçe ile gözaltına aldılar ama susturamadılar

Ters kelepçe ile gözaltına aldılar ama susturamadılar

Talihsiz kadının başına ağaç düştü

Talihsiz kadının başına ağaç düştü

Belediye başkanı tantuni tezgahının başına geçti!

Belediye başkanı tantuni tezgahının başına geçti!

Romanya'daki Hizmet Gönüllüleri, festivallerde gönül yapmaya devam ediyor

Romanya'daki Hizmet Gönüllüleri, festivallerde gönül yapmaya devam ediyor

Bebek Aşiyan Parkı kapatıldı, ağaç katliamı için hazırlık tamam!

Bebek Aşiyan Parkı kapatıldı, ağaç katliamı için hazırlık tamam!

İstanbul'da büyük yangın! Kağıt deposu...

İstanbul'da büyük yangın! Kağıt deposu...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:44:52