İsrail'den Erdoğan'a sert sözler

İsrail'den Erdoğan'a sert mesaj: ?Osmanlı İmparatorluğu günleri geride kalmıştır





İsrail Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mescid-i Aksa gerilimi ile ilgili sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.







"Osmanlı İmparatorluğu geride kalmıştır" denilen açıklamada şunlar söylendi:





"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti üyelerinin toplantısındaki ifadeleri saçma, hayali ve çarpıtılmıştır. Kendi ülkesinin zor sorunları ile ilgilenmesi çok daha akıllıca olurdu. ?Osmanlı İmparatorluğu günleri geride kalmıştır. Kudüs geçmişte de Yahudi halkının başkenti olmuştur, halihazırda Başkentidir ve gelecekte de öyle olacaktır. Hükümeti geçmişe nazaran güvenliğe, özgürlüğe, inanç serbestisine ve bütün azınlık haklarına saygılıdır. Camdan bir sarayda yaşayanların başkalarına taş atmamaları gerekir."





NE OLMUŞTU?





14 Temmuz'da Kudüs'te düzenlenen saldırıda iki İsrail polisi öldürülmüş ve devamında çıkan olaylar üzerine İsrail tek taraflı olarak Mescid-i Aksa'ya girişleri yasaklamıştı.





Takip eden Pazar günü yasak kaldırılmış, girişe güvenlik kameralarıyla metal dedektörler yerleştirilmiş ve Pazartesi günkü Güvenlik Kabinesi toplantısı sonrası kaldırılmalarına karar verilmişti.





ERDOĞAN NE DEMİŞTİ





Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, son dönemde gündemde olan Kudüs gerilimine ilişkin "Osmanlının elinden çıkmasıyla başlayan Kudüs'ün sıkıntılı günleri bölgede İsrail'in kuruluşuna yönelik hadiselerle birlikte adeta kabusa dönüşmüştür. Uluslararası hukuka göre meşruiyet elde etmiş, başkenti Tel Aviv olan İsrail, bizim de tanıdığımız diplomatik ilişki içinde olduğumuz bir devlettir. Ancak İsrail'in meşruiyeti kendisinin, Filistin'in ve Filistinlilerin haklarına gösterdiği saygı ölçüsünde anlamlıdır. Özellikle üç din içinde özel olan statüsüne, hele hele Mescid-i Aksa'nın ve Kubbet-üs Sahra'nın içinde bulunduğu harem bölgesinin mahremiyetine saygı duymayan bir İsrail en büyük zararı kendisinin göreceği tehlikeli bir yola sapıyor demektir" ifadelerini kullanmıştı.