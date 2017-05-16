Türkiye Esed ile anlaşmanın yollarını arıyor...





Ankara, Fırat Kalkanı operasyonunda, "en büyük kârı" El Bab'a kadar gidilip büyük göç dalgasını durdurmak olarak görüyor. "El Bab'dan çıkın" baskısına karşı Ankara hazırlıklarını ve de planlarını yapıyor. Ancak, ÖSO'nun test edilen güvenilmez yapısı ve hâlâ yüzde 70 oranında ABD kontrolü altında olması devlet koridorlarının en büyük sıkıntı kaynaklarından biri.Türkiye bu darboğazdan nasıl kurtulur?.. Ankara'nın elinde tek seçenek kalmış gibi gözüküyor. Onun için yazının flaşını da sona sakladım. Güvenilir kaynaklardan ulaştığım bilgiye göre; bizimle ilişkiye geçsin diye Esad'a aracılar gönderiliyor. Devlet yetkilisi ama resmi değil. Derinden yürütülen bir mekik diplomasisi var. Esad'dan cevap bekleniyor.Bana sorarsanız!. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Tek seçeneğimiz, Toros hattımızı güçlendirmek!



Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi önemli bir iddiayı gündeme getirdi .İşte Takan'ın yazsındaki o bölüm