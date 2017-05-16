Türkiye'de terör 20 yıl öncesinin rakamlarına döndü

Londra merkezli saygın düşünce kuruluşlarından Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü (International Institute for Strategic Studies) her yıl düzenli olarak hazırladıkları Silahlı Çatışma Araştırması’nın 2017 edisyonunu tamamladı.





Dünya genelini kapsayan araştırmada Latin Amerika’dan Asya-Pasifik bölgesine birçok noktadaki terör ve silahlı saldırı istatistikleri incelendi. Araştırmada, terörün insanları yerlerinden ettiğine ve göçü tetiklediğine dikkat çekilirken, dünya genelinde 2016’da yaşanan silahlı çatışmaların ve terör saldırılarının şehir merkezlerine kaydığı gözlemlendi.





Araştırmaya dahil edilen 36 bölgenin neredeyse yarısı şehirleşmenin olduğu noktalarda yaşanırken, Türkiye için de özel bir bölüm ayrıldı.

Terör örgütü PKK’nın saldırıları yüzünden 2016 genelinde 3000’i aşkın ölümün yaşandığına dikkat çekilen araştırmada şehirlere ve kamu alanlarına düzenlenen saldırıların büyük bir tehdit oluşturduğu vurgulandı. Araştırmaya göre sadece 2016’da terörden hayatını kaybedenlerin sayısı 1997’den beri en yüksek seviyeye çıkmış durumda.

Washington, Singapur, Manama ve Bahreyn’de ofisi bulunan IISS isimli organizasyon, 2016’da yaşanan ölüm sayısının 157.000 olduğunu açıklarken, aynı istatistik 2015’te 167.000 seviyelerindeydi. Araştırmaya göre silahlı çatışmanın en yoğun ve ölümlerin en çok olduğu ülkeler şu şekilde:

– Suriye

– Meksika

– Irak

– Afganistan

– Yemen

– Somali

– Sudan

– Turkey

– Güney Sudan

– Nijerya

Öte yandan Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da yaklaşık 82.000 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken Türkiye’de yaşanan terör saldırılarının bu orandaki payının %4 seviyesinde olduğu kaydedildi.





Suriye’de 2011’den beri yaşanan şiddet ve savaşın etkisinin boyutu ise araştırmada gözler önüne serildi. Geçtiğimiz yıl 50.000 kişinin hayatını kaybettiği Suriye’de toplam ölü sayısı 290.000’e yükselirken, bu istatistiğin 1990’larda Bosna’da yaşanan katliamın iki katı olduğu vurgulandı.