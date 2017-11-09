Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye donörlükten vazgeçti, Türkçe resmi diller arasından çıkarılıyor /09 Kasım 2017 10:01

Türkiye donörlükten vazgeçti, Türkçe resmi diller arasından çıkarılıyor

Türkiye ve Avrupa Konseyi arasındaki gergin ilişki, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne (AK) maddi misilleme yapmasına neden oldu. Türkiye’nin AK bütçesine her yıl 20 milyon Avro fazla bütçe ayırması kararından dönüldüğü bildirildi.

SHABER3.COM

ahwalnews.com'un haberine göre bu kararın sonucunda, Türkiye’nin Komisyon’daki üye sayısı 12’ye düşecek, Türkçe Komisyon’da resmi dil olmaktan çıkacak .

Karar, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) Türkiye’yi yeniden denetim sürecine almasına “misilleme” olarak görüldü .

AKPM Türkiye’yi hukukun üstünlüğü ilkelerine aykırı hareket etmek, insan hakları ihlalleri ve demokraside yaşanan sorunlar nedeniyle denetim sürecine almıştı. AKPM’nin bu kararı Türkiye ile AK arasında gerginliğe yol açmıştı.

Karar AKPM’ye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun AK Genel Sekreteri Thorbjörn Jagland’a gönderdiği bir mektupla bildirildi.

Almanya, İngiltere, Fransa ve Rusya gibi “büyük donör” ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin Komisyon’a yaptığı yıllık katkı 33.8 milyon Avro.

Jagland, özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bütçedeki düşüşten etkilenebileceğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye donörlükten vazgeçti, Türkçe resmi diller... Sonraki Haber >>

Varsa vicdanları, hala ölmemişse insanlıkları...

Varsa vicdanları, hala ölmemişse insanlıkları...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

668 Bebek meclis gündeminde Bir şeyler yapmalısınız...

Bir hakim ilk defa konuştu

Bir hakim ilk defa konuştu

Yaşadıklarımı bütün dünya biliyor!

Yaşadıklarımı bütün dünya biliyor!

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'

Babasından Hidayet Karaca'ya duygu dolu mektup

Babasından Hidayet Karaca'ya duygu dolu mektup

Korkuya kapılmayın, Ümidinizi yitirmeyin..

Korkuya kapılmayın, Ümidinizi yitirmeyin..

Bu Adamdan Niçin Korkuyorlar?

Bu Adamdan Niçin Korkuyorlar?

Samsung, iPhone ile dalga geçti

Samsung, iPhone ile dalga geçti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:02:37