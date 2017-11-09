Türkiye donörlükten vazgeçti, Türkçe resmi diller arasından çıkarılıyor

ahwalnews.com'un haberine göre bu kararın sonucunda, Türkiye’nin Komisyon’daki üye sayısı 12’ye düşecek, Türkçe Komisyon’da resmi dil olmaktan çıkacak .







Karar, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) Türkiye’yi yeniden denetim sürecine almasına “misilleme” olarak görüldü .





AKPM Türkiye’yi hukukun üstünlüğü ilkelerine aykırı hareket etmek, insan hakları ihlalleri ve demokraside yaşanan sorunlar nedeniyle denetim sürecine almıştı. AKPM’nin bu kararı Türkiye ile AK arasında gerginliğe yol açmıştı.





Karar AKPM’ye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun AK Genel Sekreteri Thorbjörn Jagland’a gönderdiği bir mektupla bildirildi.





Almanya, İngiltere, Fransa ve Rusya gibi “büyük donör” ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin Komisyon’a yaptığı yıllık katkı 33.8 milyon Avro.





Jagland, özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bütçedeki düşüşten etkilenebileceğini söyledi.