Zarrab davasında 4 Halkbank çalışanı 'tanık' oldu

Hakim Berman, Atilla’nın mahkeme sürecini ilgilendiren başvurularıyla ilgili kararlarını, beş sayfalık yazılı bir emirle elektronik sistemde yayınladı.







Hakim Berman, Atilla’nın duruşmaların asıldan başlaması için belirlenen 27 Kasım duruşma tarihini neden değiştirmediğini gerekçeleriyle açıkladı.





Tanıklar duruşmalar başlamadan konuşacak





Hakim Berman, Sarraf davasında tutuklu olarak yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın lehine tanıklık yapmak isteyen banka çalışanlarıyla video konferans aracılığıyla, asıl duruşmalar öncesinde tanıklık etmesini onayladı.





Hakim Berman, dört Halkbank çalışanın ifadelerinin alınması ve çapraz sorgularının 27 Kasım’dan önce yapılması gerekliğine hükmetti.





Dört tanık, hem savcılık hem de savunma makamı tarafından sorgulanacak ve ifadeleri alınacak.





Mahkemeye canlı bağlantı önerisi kabul edilmedi Toronto Londra Cenevre ve Stockholm önerildi





Hakim Berman, Atilla’nın avukatlarının diğer bir alternatif olarak mahkemeye sunduğu, tanıkların 27 Kasım’da başlayacak ilk duruşmaya video konferans aracılığıyla katılmasını talebini ise reddetti.





Richard Berman yazılı emrinde, “ABD’ye gelmek istemeyen dört Halkbank çalışanının ifadesi, hem savunmanın, hem de savcılığın hazır bulunacağı bir şekilde Toronto, Londra, Cenevre ya da Stockholm’de, hatta iki tarafın da hazır bulunabileceği başka bir kentte alınabilir. Burada hazır bulunan savcılık ve savunma tanıkların çapraz sorgularını birlikte, yüz yüze yapabilir” önerisinde bulundu.





İstanbul’da şartlar sağlanırsa olabilir





Hakim Berman, önerdiği veya uzlaşılan bir şehir dışında, Atilla’nın savunma ekibinden gelen talebe göre tanıkların ifadelerinin ve çapraz sorgularının Türkiye’de ve İstanbul’da alınabileceğine de işaret etti, ama bunun için İstanbul’da güvenli ve tarafsız bir merkez oluşturulması gerektiğini savundu. İstanbul olasılığının gerçekleşmesi durumunda, savcılık ve savunma ekibinin sorgulamayı New York’ta özel bir merkezden yürütmesi gerekecek.





Richard Berman, “Bunun için İstanbul’da Amerikan yasalarına göre tanıkların yemin ettirilmesiyle ilgili birçok prosedürün tüm şartlarının oluşturulması gerekir. Yeminli tercümanların hazır bulunması bir zorunluluktur” dedi.





‘Duruşma takvimini engellemeyin’





Berman, tanıkların dinlenilmesiyle ilgili gelişecek bu prosedürün Amerikan yasaları çerçevesinde yapılması ve buna titizlikle uyulması gerektiğine dikkat çekti.





Dava yargıcı Berman, dört Halkbank çalışanının dinlenmesiyle ilgili prosedürün, 20 Kasım’da başlayacak jüri seçimi ve 27 Kasım’da başlayacak davanın aslının görüşülmeye başlanacağı duruşma takvimini engellemesi gerektiğine vurgu yaptı.





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