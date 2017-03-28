Türkiye’de Muhalefetle görüşmeyecek









Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Türkiye ziyareti öncesinde bu ziyaret ile ilgili basın mensupları ile bir telekonferans gerçekleştirdiler. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili önemli açıklamalarda bulundu.





Dışişleri yetkilisi gazetecilerin birkaç kez aynı soruyu tekrarlamasına rağmen Amerika’nın IŞİD karşıtı Rakka operasyonuna, YPG ile birlikte katılıp katılmayacağı ya da PKK’nın uzantısı olarak görülen bu gruba silah desteği sağlanıp sağlanmayacağı sorularına net yanıt vermedi.





Adı açıklanmayan yetkili YPG konusunun Türkiye ile hali hazırda görüşülen konular arasında olduğunu ve Dışişleri Bakanı Tillerson’ın Türkiye ziyareti sırasında da bu konunun masadaki konulardan biri olduğunu söyledi.





Dışişleri yetkilisi “Bu ziyarette IŞİD’e karşı atılacak yeni adımları konuşacağız. Şu ana kadar Suriye konusunda attığımız tüm adımlarda Türkiye ile yakın bir ilişki ve karşılıklı dayanışma içerisindeydik ve bu şekilde olmaya devam edecek. Bu noktada Suriye’deki toprakların kurtarılması konusunda yerel güçleri de ön planda tutmaya devam ediyoruz. Türkiye ile farklı düşündüğümüz bazı noktalar var, ama diğer koalisyon ortakları ile de bazı noktalarda ayrılıyoruz. Açıkçası bu ayrılıkları gidermek için çalışıyoruz. Rakka operasyonunun ayrıntıları konusunda da söz Savunma Bakanlığı’ndadır açıkçası” dedi.





Yetkili ayrıca Amerika’nın da bölgede ateşkesin sürmesini istediğini söyleyerek, bu noktada bu görüşmenin Türkiye ile yapılmasının önemine dikkati çekti. Dışişleri yetkilisi, “Türkiye, Astana süreci kapsamında İran ve Rusya ile de (Suriye’de) ateşkesin sağlanması için görüşüyor. Biz ateşkesin sağlanmasını ve insani yardımların yerine ulaştırılmasını istiyoruz” diye konuştu.





Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nda adı açıklamayan yetkili, Dışişleri Bakanı’nın ziyaretinde Türkiye’de tutuklu gazeteciler ve basın özgürlüğü konularının gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin konuya da değindi. Yetkili “Biz Türkiye’ye bu konuda mütemadiyen çağrıda bulunuyoruz. Basın özgürlüğüne saygı duyulması, adil yargılama süreçleri, hukuki özgürlük ve diğer temel insan hakları konusunda sürekli çağrı yapıyoruz. Dolayısıyla Dışişleri Bakanı’nın (Türkiye’deki) görüşmelerinde bu çizginin dışında davranmasını beklemiyorum" dedi





Yetkili ayrıca Dışişleri Bakanı Tillerson’ın ziyaretinin Türkiye’de yapılacak Anayasa Referandumu’nun hemen öncesine geldiğinin farkında olduklarını ve bu konuda iç siyaset malzemesi olacak bir durumdan, Dışişleri Bakanı’nın kesinlikle uzak duracağını ve bunun gayet net bir biçimde bilincinde olduğunu söyledi.





Dışişleri yetkilisi ayrıca zaman sorunu ve sıkışık program dolayısıyla Dışişleri Bakanı’nın muhalefet, gazeteciler ya da bazı sivil toplum kuruluşlarından yetkililer ile görüşmeye zamanı olmayacağını belirtti. Yetkili, Türkiye ile Amerika’nın Başkan Donald Trump göreve geldiğinden bu yana irtibat halinde olduğunu hatırlattı. Yetkili, Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine, Başbakan Yıldırım’ın Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesine atıfta bulundu, bunlar dışında da bakanlar düzeyinde de Amerika ile Türkiye’nin sürekli irtibatta olduğunu belirtti.