Apple iPhonelar için iOS 10.3 yayınladı

Çok büyük yenilikler sunan İOS 10.3’ün kayda değer birkaç yenilik hemen dikkati çekiyor.





Hürriyet’in haberine göre, ilk olarak, güncelleme ile birlikte, iPhone’u Bul uygulamasına AirPods desteği geliyor. Artık uygulama aracılığı ile, AirPods kablosuz kulaklıkların da konumunu görmeniz mümkün.





Yeni Apple Dosya Sisteminin hayata geçirildiği iOS 10.3 sürümünde, bu değişikliği fark etmeniz pek mümkün değil. Haritalar uygulamasında, bir konumun hava durumu simgesine basılı tuttuğunuzda, artık hava durumu tahminine de ulaşılabiliyor. Ayrıca iOS 10.3’te, aracınızı park ettiğiniz yeri işaretleme özelliği de kullanıma sunulmuş durumda.

Son olarak yeni güncelleme, CarPlay’e de bazı yenilikler getiriyor.





iOS 10.3’ü, Ayarlar – Genel – Yazılım Güncelleme yolunu takip ederek indirip kurabilirsiniz.





Apple, iOS 10.3 ile birlikte, macOS 10.12.4 Sierra sürümünü, watchOS 3.2 sürümünü ve tvOS 10.2 sürümünü de indirmeye sundu.