Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’de kapalı olan Wikipedia’ya uzaydan yeni içerik girildi /03 Aralık 2017 21:46

Türkiye’de kapalı olan Wikipedia’ya uzaydan yeni içerik girildi

Türkiye’de erişime kapalı olan ‘online ansiklopedi’ Wikipedia’ya ilk defa bir uluslararası uzay istasyonundan içerik girildi.

Türkiye’de kapalı olan Wikipedia’ya uzaydan yeni içerik girildi

Wikipedia’ya Türkiye’deki erişim 29 Nisan tarihinde engellenmiş, erişim yasağı kararının ‘bazı terör örgütleriyle Türkiye’yi ilişkilendiren içerikler’ nedeniyle alındığı belirtilmişti.
 
Astronot Paolo Nespoli uzay istasyonunda bir ses kaydı yapıp bunu yeni bir Wikipedia maddesi olarak kaydetti. Nespoli için küçük bir adım olan bu yeni içerik, özgür içerik platformu Wikipedia hareketi için önemli bir dönüm noktası sayılıyor.
 
Avrupa Uzay Ajansı’na bağlı bir astronot olan Nespoli, saatte 27 bin 724 kilometre hızla dünya yörüngesinde seyreden bir uluslararası uzay istasyonundan yaptığı bu ses kaydını daha sonra Wikipedia’ya yükledi.
 
Ses kaydında kısaca kariyerinden bahseden Nespoli sözlerini “Uzaydan merhaba” diyerek bitiriyor.
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