Samanyolu Haber /Gündem / Kasımda en fazla domatesin fiyatı arttı /03 Aralık 2017 23:12

Kasımda en fazla domatesin fiyatı arttı

İTO tarafından, bu yılın kasım ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 36,63 ile domates olduğu bildirildi.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından Kasım 2017 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı. 
Buna göre, kasım ayında İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 118’inin perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 97 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Kasım ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan domates, yüzde 36,63 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
Aynı dönemde fiyatlarında artış görülen diğer harcama kalemleri, aynı gruptan yüzde 17,88 ile sivri biber, yüzde 17,25 ile kabak, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 16,98 ile tiyatro bilet ücreti ve giyim harcamaları kadın giyimi grubundan yüzde 16,68 ile elbise olarak sıralandı.
Söz konusu dönemde ayva yüzde 12,97 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler ise yüzde 12,74 ile pırasa, yüzde 8,80 ile ıspanak, yüzde 8,15 ile muz ve yüzde 4,20 ile havuç olarak kayıtlara geçti.
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