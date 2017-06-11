Samanyolu Haber /Dünya / 'Türkiye bir an evvel Şangay Beşlisi'ne alınsın' /11 Haziran 2017 10:06

'Türkiye bir an evvel Şangay Beşlisi'ne alınsın'

Rus aşırı milliyetçi Liberal Demokrat Parti Başkanı Vladimir Jirinovski, Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) bir an önce üye yapılması gerektiğini söyledi.

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Sputnik'in haberine göre Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen ŞİÖ Liderler Zirvesi'nde Pakistan ve Hindistan'ın örgüte tam üyeliği onaylanmasını yorumlayan Jirinovski, Türkiye'nin üye olmasına ilişkin tartışmalara da değindi.

Jirinovski, "ŞİÖ'ye yeni üyeleri almak için çalışmaları hızlandırmak gerekiyor. Bu bağlamda örgüte üye olmayı arzulayan Türkiye, İran ve Afganistan'ın sayesinde bir an önce ŞİÖ'ü genişletmek lazım" dedi.

‘ŞİÖ AFGANİSTAN'A POLİS BİRLİKLERİNİ GÖNDEREBİLİR'

Jirinovski sözlerine şöyle devam etti: "Afganistan konusunda da anlaşabiliriz: Tüm yabancı askeri birlikler orayı terk etsin ve ŞİÖ polis birlikleri oraya yerleşsin. Belki böylece ülkede barış sağlayabiliriz. Çünkü 16 yıldır NATO ve ABD orada bir şey yapamadı, onlar ülkenin kalkınmasına da engel oluyor."
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