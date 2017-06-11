Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet'ten Bylock itirafları: İçerik yok, ne zaman girildiğinin tespiti imkansız /11 Haziran 2017 10:15

Emniyet'ten Bylock itirafları: İçerik yok, ne zaman girildiğinin tespiti imkansız

15 Temmuz’an sonra hukuksuz 50 binin üzerindeki tutuklamaya gerekçe yapılan ‘bylock’ iddiaları tek tek çürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği resmi yazı itiraf niteliğinde.

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Bylock’un içeriğinin tespitinin mümkün olmadığının belirtildiği yazıda, “Bahse konu programa ait Daire Başkanlığımızca hatlar üzerinden hangi tarihlerde ve hangi zaman aralıklarında ByLock’a giriş yapıldığının tespit edilebilme imkanı bulunmamakta” dendi.

Emniyet bu zamana kadar tutuklamaların hukuksuz olduğunu adeta itiraf ederken topu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) attı: “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından konu ile ilgili tespit yapılabileceği değerlendirilmektedir” demekle yetindi.

Bu zaman kadar hukuki bir delil niteliği taşıma imkanı olmadığı onlarca raporla ispatlanan, halka açık bir program olan ve suç teşkil etmeyen ‘bylock’u devletin resim kurumları da tasdik ediyor. Emniyet’in mahkeme gönderdiği yazıda ayrıca bylock’la ilgili herhangi bir raporun bu zamana kadar kendileri tarafından hazırlanmadığına da dikkat çekiyor.

İşte o rapor;


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