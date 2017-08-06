Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, Bilgisayar kullanıcılarını izlemek için yazılım satın almış /06 Ağustos 2017 12:58

Türkiye, Bilgisayar kullanıcılarını izlemek için yazılım satın almış

Türkiye İngiltere’den, vatandaşlarını izlemeye yönelik en az yedi yazılım satın almış

SHABER3.COM

Evrensel Gazetesi yazarı Ceren Sözeri köşesinde İngiltere basınında çıkan bir iddiayı dile getirdi. Türkiye'nin bilgisayar kullanıcılarını izlediğini dile getiren Sözeri   Hak aramak suça dönüştü dedi... 

İşte Sözeri'nin dile getirdiği iddia 

Motherboard’da 19 Temmuz’da yayınlanan Joseph Cox’un haberine göre Türkiye son dönemde İngiltere’den, vatandaşlarını izlemeye yönelik en az yedi yazılım satın almış, bunlar arasında kendisini çevresindeki telefonlara baz istasyonu olarak tanıtıp telefonlarımızı dinleyebilen, mesajlarımızı izleyebilen IMSI-catchers da var. Bir başka deyişle dijital güvenliğin “casusluk”muş gibi kriminalize edilip iktidar medyasına servis edilmesinin altında aslında kendimizi bu izlemelerden koruyacak önlemleri almamızın önüne geçmek var. Sıranın geçtiğimiz hafta Rusya’da yürürlüğe girdiği gibi VPN kullanımının yasaklanması ya da yazışmaları karşılıklı şifreleyen programları kullanmanın suç olarak kabul edilmesine geleceğini ön görmek çok zor değil.

Geçmişte görülemeyeni bugün görmemizde, bir araya gelişimizde, birbirimizden haberdar oluşumuzda bilişim teknolojilerinin büyük payı var kuşkusuz. Artık görmedim, bilmiyordum deme bahanemiz yok. Ancak hak talep etmek adım adım suça dönüşürken sınır elimizde tuttuğunuz telefona, önümüzde duran bilgisayara kadar dayandı.
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