Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore'ye 'en zorlayıcı yaptırımlar' kabul edildi /06 Ağustos 2017 13:02

Kuzey Kore'ye 'en zorlayıcı yaptırımlar' kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, füze programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını kabul etti.

Kuzey Kore'ye 'en zorlayıcı yaptırımlar' kabul edildi


Kabul edilen yeni yaptırımlar, bu ülkeye ihracatı yasaklıyor ve yapılabilecek olan yatırımları da sınırlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, karar toplantısı sonrası, "Bunlar bir nesildir herhangi bir ülkeye uygulanan en zorlayıcı yaptırımlar" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yeni yaptırımların Kuzey'e maliyetinin 1 milyar dolar olacağını ifade etti.
Temmuz ayı içerisinde iki kez kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştiren Pyongyang, ABD'yi vurabilecek kapasiteye ulaşıldığını açıklamıştı.

ABD: Yaptırımlar iyi bir sonuç

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenecek Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği toplantısı ise ABD ve Kuzey Kore dışişleri bakanlarını aynı çatı altında bir araya getirdi.

Pyongyang'ın nükleer programının ana başlıklardan biri olacağı buluşmada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho arasında ikili bir görüşme planı olmadığı açıklandı.

Dışişleri Bakanı Tillerson, Güney Koreli meslektaşı Kang Kyung-wha ile görüşmesi sırasında yaptığı açıklamayla yaptırımlar, "iyi bir sonuç" olarak değerlendirdi.

Kömür ve maden cevheri gibi materyallerin Çin'e satışından elde edilen nakit, ülkenin elindeki kısıtlı sayıdaki nakit kaynaklarından biri.
Yapılan hesaplar ülkenin her yıl 3 milyar dolar değerinde mal ihraç ettiğini ortaya koyuyor. Getirilen yaptırımların da bu ticaretin 1 milyar dolarlık kısmını ortadan kaldırabileceği belirtiliyor.

Çin de yaptırımlara destek verdi

Kuzey Kore'nin uluslararası alandaki tek müttefiki konumundaki Çin, bu yılın başında, Pyongyang üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla kömür ihracatını askıya almıştı.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki oturumda Çin de, yaptırımların lehine oy kullandı.
Kuzey Kore'de yayınlanan Rodong Sinmun isimli gazete, yaptırımların, "ABD'yi yutacak öngörülemez bir ateş denizi" yaratma sonucu doğurabileceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler'deki oturum öncesi yayınlanan gazete, Pyongyang'a karşı düşmanca politikalarından vazgeçmemesi halinde, ABD'nin elinde bir tek yıkım seçeneği kalacağını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, yaptırımların gerekli olduğunu açıklayarak, "Bizim amacımız tüm tarafları tekrar masaya döndürmek. Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması sonucunun görüşmeler ile gelebileceği kanısındayız" dedi.
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