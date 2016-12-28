Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye bakın neye evet demiş! /28 Aralık 2016 19:12

Türkiye bakın neye evet demiş!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de devam eden iç savaşın çözümü için oluşturulan planda ‘geçiş süreci’ne devlet başkanı Beşar Esad’ın kalması için imza attığı öne sürüldü

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Reuters'ın Rus Dışişleri'ne yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Beşşar Esad, bir sonraki seçimde görevini başka bir isme devredecek. 

Habere göre "Bir sonraki seçime kadar Esad'ın görevi kısıtılanacak."

Ancak İran'ın bu konularla ilgili henüz ikna edilemediği kaydediliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görüşmelerdeki pozisyonunun sorulması üzerine, "Esad'lı siyasi bir dönüşüm olmayacağını biliyoruz, Esad'ı muhalefetin de kabul etmeyeceğini biliyoruz" demişti.
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