Samanyolu Haber /Dünya / Başbakanlık geri getiriliyor /28 Aralık 2016 18:53

Başbakanlık geri getiriliyor

Sudanlı milletvekilleri, 28 yıl önce kaldırılan başbakanlık makamını geri getirme kararı aldı.

Erdoğan: Bana diktatör miktatör demişler

Sudan meclisi, radikal grupların desteklediği 1989 darbesinde kaldırılan başbakanlık sistemini geri getirme kararı aldı.

Ömer El-Beşir'in iktidara gelmesiyle kaldırılan başbakanlığın geri getirilmesiyle, muhalefetle Beşir hükümeti arasında diyalog sağlanabileceği öne sürülüyor.

Beşir hükümeti, "ulusal diyalog" sürecini de içeren bir dizi reform yapmayı kabul etmişti. 

Başbakanlığın geri getirilmesine, 425 milletvekilinden 387'si "evet" oyu verdi.

EDİTÖR'ÜN NOTU

Türkiye bugünlerde Anayasa komisyonunda başbakanlık sistemini kaldıran maddeleri görüşüyor. Sudan'ın 28 yıl önce yaşadığı rejim değişiminin gerçekleşmesine haftalar kaldı...
Şu anda Türkiye'de ülkeyi yöneten 1 numaralı isimle muhalefet arasında diyalog yok

Sudan, 28 yıl bu sistemin acısını çektikten sonra "diyalog" oluşturabilmek adına "başbakanlık" sistemini geri getirme kararı kaldı. Böylece devlet başkanı ile muhalefet arasındaki diyaloğu sağlayabilecek bir makam ihdas edilmiş olacak.

Öyle bir süreçten geçiyoruz ki; demokratik yapılanma açısından Sudan'ın 28 yıl önceki durumuna düşüyoruz. Kaldı ki 28 yıl önce Sudan'da başbakanlık sistemini kaldıran darbeci grup da siyasal islamcı bir geleneğe mensup...

Demokratik adımlar atması beklenen TBMM de ne yazık ki ülkeyi geri götürmekten başka bir şey yapmamakta ısrarlı...
<< Önceki Haber Başbakanlık geri getiriliyor Sonraki Haber >>

STV dizisi sebebiyle Cemaat'i suçlayanlar TRT'ye ne diyecek?

STV dizisi sebebiyle Cemaat'i suçlayanlar TRT'ye ne diyecek?

Senegal halkı okullarına sahip çıkıyor!

Senegal halkı okullarına sahip çıkıyor!

Erdoğan: Kopya çektik, kötü taklitler yaptık

Erdoğan: Kopya çektik, kötü taklitler yaptık

"Rus elçi suikasti STV dizisinde işlendi" iddiasına cevap

Milletvekiline bombalı saldırı

Milletvekiline bombalı saldırı

Eşi yüzünden Romanya’nın ilk müslüman başbakanı olma şansını kaybetti

Eşi yüzünden Romanya’nın ilk müslüman başbakanı olma şansını kaybetti

NASA, 2016’da uzaydan çekilmiş en iyi 16 fotoğrafı seçti

NASA, 2016’da uzaydan çekilmiş en iyi 16 fotoğrafı seçti

Saray soytarısı Hitler'e özendi: 500 bin Cemaat mensubunu toplama kampına koyalım

Saray soytarısı Hitler'e özendi: 500 bin Cemaat mensubunu toplama kampına koyalım

Kurtulmuş'tan medyaya tehdit! "Ayaklarını denk alsınlar'

Kurtulmuş'tan medyaya tehdit!

Şehitlere saygı mitinginde AKP'liler göbek attı

Şehitlere saygı mitinginde AKP'liler göbek attı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:43:53