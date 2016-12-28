Başbakanlık geri getiriliyor

Sudan meclisi, radikal grupların desteklediği 1989 darbesinde kaldırılan başbakanlık sistemini geri getirme kararı aldı.





Ömer El-Beşir'in iktidara gelmesiyle kaldırılan başbakanlığın geri getirilmesiyle, muhalefetle Beşir hükümeti arasında diyalog sağlanabileceği öne sürülüyor.





Beşir hükümeti, "ulusal diyalog" sürecini de içeren bir dizi reform yapmayı kabul etmişti.





Başbakanlığın geri getirilmesine, 425 milletvekilinden 387'si "evet" oyu verdi.





EDİTÖR'ÜN NOTU





Türkiye bugünlerde Anayasa komisyonunda başbakanlık sistemini kaldıran maddeleri görüşüyor. Sudan'ın 28 yıl önce yaşadığı rejim değişiminin gerçekleşmesine haftalar kaldı...

Şu anda Türkiye'de ülkeyi yöneten 1 numaralı isimle muhalefet arasında diyalog yok.





Sudan, 28 yıl bu sistemin acısını çektikten sonra "diyalog" oluşturabilmek adına "başbakanlık" sistemini geri getirme kararı kaldı. Böylece devlet başkanı ile muhalefet arasındaki diyaloğu sağlayabilecek bir makam ihdas edilmiş olacak.





Öyle bir süreçten geçiyoruz ki; demokratik yapılanma açısından Sudan'ın 28 yıl önceki durumuna düşüyoruz. Kaldı ki 28 yıl önce Sudan'da başbakanlık sistemini kaldıran darbeci grup da siyasal islamcı bir geleneğe mensup...





Demokratik adımlar atması beklenen TBMM de ne yazık ki ülkeyi geri götürmekten başka bir şey yapmamakta ısrarlı...