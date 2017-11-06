'Türkiye bağlantılarını yakından izleyeceğim'

Twitter’da, “(ABD'de Rusya soruşturması için özel savcı olarak görevlendirilen eski FBI Başkanı Robert) Mueller, Flynn soruşturmasında suçlamada bulunmak için yeterli kanıta sahip” başlıklı bir haberi paylaşan Bharara, “Türkiye açısını yakından izleyeceğim” yorumunda bulundu. Soruşturmaya yakın birkaç kaynağın açıklamalarına dayanan NBC haberinde, eski FBI Başkanı’nın, Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesine yönelik soruşturma kapsamında sadece 24 gün görevde kalan Flynn ve oğlu hakkında suçlamalarda bulunmasına yetecek kanıtları topladığı ifade ediliyordu.







Flynn, Rusya soruşturmasının yanısıra ABD'de AKP lehine lobi çalışmasını yasal sınırlar dışında yürütmek, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin kaçırılması gibi planları AKP'lilerle organize etmekle de suçlanıyor



