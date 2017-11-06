Samanyolu Haber /Gündem / 'Türkiye bağlantılarını yakından izleyeceğim' /06 Kasım 2017 15:19

'Türkiye bağlantılarını yakından izleyeceğim'

Reza Zarrab'ı tutuklatan eski Başsavcı Preet Bharara, Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’le ilgili elde edilen yeni kanıtların Türkiye’yle bağlantılarını yakından izleyeceğini söyledi.

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Twitter’da, “(ABD'de Rusya soruşturması için özel savcı olarak görevlendirilen eski FBI Başkanı Robert) Mueller, Flynn soruşturmasında suçlamada bulunmak için yeterli kanıta sahip” başlıklı bir haberi paylaşan Bharara, “Türkiye açısını yakından izleyeceğim” yorumunda bulundu. Soruşturmaya yakın birkaç kaynağın açıklamalarına dayanan NBC haberinde, eski FBI Başkanı’nın, Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesine yönelik soruşturma kapsamında sadece 24 gün görevde kalan Flynn ve oğlu hakkında suçlamalarda bulunmasına yetecek kanıtları topladığı ifade ediliyordu. 

Flynn, Rusya soruşturmasının yanısıra ABD'de AKP lehine lobi çalışmasını yasal sınırlar dışında yürütmek, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin kaçırılması gibi planları AKP'lilerle organize etmekle de suçlanıyor
 

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