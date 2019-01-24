Türkiye AİHM başvurularında dördüncü sırada

Deutsche Welle Türkçe'den Kayhan Karaca'nın haberine göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 2018 bilançosu bugün Strasbourg’da açıklandı.

AİHM Başkanı, İtalyan yargıç Guido Raimondi tarafından düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan verilere göre, 2018 sonunda Strasbourg Mahkemesi gündeminde Avrupa Konseyi üyesi 47 devlete karşı toplam 56 bin 350 dava başvurusu bulunuyor. AİHM gündemindeki toplam dava başvurusu sayısı 2017 sonunda 56 bin 250 olarak açıklanmıştı.





Türkiye’den 7 bin 100 başvuru





Türkiye hakkında 2018 sonunda AİHM gündeminde işlem gören veya görmeyi bekleyen toplam 7 bin 100 dava başvurusu bulunuyor. Türkiye bu rakamla Rusya (11 bin 750), Romanya (8 bin 500) ve Ukrayna’nın (7 bin 250) ardından dördüncü sırada yer alıyor. Bu dört ülkeden gelen dava başvurusu sayısı AİHM’nin toplam iş yükünün yüzde 60’ından fazlasına eşit. Türkiye tek başına AİHM iş yükünün yüzde 12,6’sını oluşturuyor.





Türkiye'yi sırasıyla İtalya (4 bin 50), Azerbaycan (2 bin 50), Ermenistan (bin 900), Gürcistan (bin 850), Sırbistan (bin 800), Polonya (bin 300) izliyor. Önemli nüfusa sahip olmalarına rağmen Fransa (434), Almanya (154) ve Birleşik Krallık (124) alt sıralarda yer alıyor. Türkiye 2017 yılını Romanya ve Rusya’nın ardından 7 bin 500 dava başvurusuyla üçüncü sırada kapatmıştı.





Öncelikli davalar





Türkiye, AİHM’nin "öncelikli dava” politikasında da önemli bir yere sahip. En ağır ve acil insan hakkı ihlali idddialarıyla ilgili başvuruları kapsayan öncelikli dava kategorisinde 2018 sonunda 20 bin 613 dosyanın işlemde olduğu açıklandı. Bu sayıda 2018 başına oranla yüzde 15 artış gözlemlendiği, bu artışın büyük ölçüde Rusya’dan gelen “tutukluluk koşulları” başvuruları ile Türkiye’den gelen “yasal olmayan tutukluluk sürelerine” ilişkin başvurulardan kaynaklandığı bildirildi.







