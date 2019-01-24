Samanyolu Haber /Politika / MHP'nin getirdiği hiçbir yasanın Meclis'ten geçmediği ortaya çıktı /24 Ocak 2019 14:15

MHP'nin getirdiği hiçbir yasanın Meclis'ten geçmediği ortaya çıktı

Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı MHP'nin, Meclis'te verdiği 130 kanun teklifinden hiçbirinin kanunlaşmadığı ortaya çıktı. 130 kanun teklifinin tamamının komisyonda olduğu belirtildi.

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CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, 27. dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na (TBMM) kaç kanun teklifi, kaç soru önergesi ve kaç Meclis Araştırma önergesi verildiğini ve bunlarının kaçının kabul edilip kaçının bakanlar ya da Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından yanıtlandığını sordu.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre Antmen’in soru önergesine yanıt veren TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop 27. dönemin başından bu yana tüm partilerin toplamda 7 bin 116 soru önergesi verdiğini belirterek bunların sadece 323’ünün süresi içinde yanıtlandığını aktardı. Bu önergelerinin 4 bin 708’inin ise hiç yanıtlanmadı.

CHP 5 bin 508, HDP 789, İyi Parti 623, MHP 166, SP 17, DP 3, TİP 2, ve bağımsız vekiller 8 tane soru önergesi verdi.

Verilen 7 bin 116 soru önergesinin 323 tanesi süresi içinde yanıtlanırken 1834 tanesi de süresi geçtikten sonra cevaplandırıldı.

AKP’nin 54 kanun teklifinin 14’ü kanunlaşırken 19’u gündemde 21 tanesi de komisyonda bulunuyor. CHP’nin 1211 kanun teklifinin 1209 tanesi komisyonda iken 2 tanesi iade edildi. HDP’nin 67 kanun teklifinin 16’sı iade edilirken 51’i ise komisyonda. MHP’nin 130 kanun teklifinin tamamı komisyonda. İyi Parti’nin verdiği 85 kanun teklifinin 1 tanesi iade edilirken 84 tanesi komisyonda. Saadet Partisi ve BBP’nin ise 1’er kanun teklifi komisyonda.

Af teklifi gibi bazı önergeleri için ortağından beklediği desteği bulamayan MHP’nin 130 adet kanun teklifi komisyonlarda bekliyor.

mecliste.org'un haberine göre, 27. Dönem başından bu yana geçen sürede Meclis'te toplamda 828 Araştırma Önergesi verildi. Bu önergelerin 576’sı CHP, 130’u HDP, 74’ü İyi Parti, 36’sı MHP ve 12’si AKP tarafından verildi. Meclis Araştırmalarının 11’i kabul edilirken 797’si gündemde tutuluyor.
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