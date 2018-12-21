Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ABD'ye Rus yapımı S-400'leri inceleme teklifi mi sundu? /21 Aralık 2018 11:04

Türkiye ABD'ye Rus yapımı S-400'leri inceleme teklifi mi sundu?

Bloomberg'in haberinde Türkiye'nin ABD'ye Rusya'dan aldığı S-400'leri inceleme teklifi sunduğu iddia edilmişti. Dışişleri'nden gayrı resmi yalanlama geldi

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Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada ABD’ye Rusya’dan satın aldığı S-400’leri inceleme gibi bir teklifte bulunmadıklarını, bu yöndeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Konuyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak "ABD tarafı ile olan görüşmelerde F-35'lerin zarar görmesi ve uçaklarla ilgili hassas bilgilerin açığa çıkarılmaması için S-400'lerin NATO sistemlerinden bağımsız olarak kullanılacağını doğruladık" dedi.

S-400'lerin satın alınmasının F-35 anlaşmasını etkilemeyeceğini belirten kaynak, bu amaçla çeşitli tedbirlerin alındığını ve teknik uzmanların ikili görüşmeler gerçekleştirebileceğini ifade etti.

'TÜRKİYE, S-400'LERİ ALMA KARARINDAN VAZGEÇMEDİ'

Reuters Haber Ajansı'na konuşan iki Türk yetkili, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin satılmasına onay vermesini memnuniyetle karşıladıklarını, ancak Ankara'nın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini satın alma kararından vazgeçmediğini söyledi.

Adlarının açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkililer, Türkiye'nin Washington'ın bu konuda atacağı adımları bekleyeceğini de vurguladı.

Yetkililerden biri, "Türkiye Rusya'dan S-400 savunma sistemi alma kararını değiştirmedi" dedi ve şöyle devam etti: "Müttefiki olarak, ABD Türkiye'ye satışı gerçekleştirmeli… ancak onların onayını bekliyoruz."
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