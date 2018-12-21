Samanyolu Haber /Ekonomi / Tüketici güveni istikrarlı olarak düşüyor /21 Aralık 2018 11:09

Tüketici güveni istikrarlı olarak düşüyor

Tüketici güven endeksi, aralıkta geçen aya göre yüzde 2.3 azaldı. Kasım ayında 59.6 olan endeks, Aralık ayında 58.2 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, aralıkta geçen aya göre yüzde 2.3 azaldı. Buna göre kasımda 59.6 olan endeks değeri, aralıkta 58.2 olarak kayıtlara geçti.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi söz konusu dönemde yüzde 2.9 azalarak 75.3 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ

Genel ekonomik durum beklentisi de aralıkta yüzde 1.7 azalışla 77.4'ten 76'ya geriledi.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.9 düşüşle 60.9 olarak belirlendi. Tasarruf etme ihtimali endeksi, kasımda 20.1 iken aralıkta yüzde 2.4 artışla 20.6 oldu.
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