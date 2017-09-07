Türkiye AB'den uzaklaştı ama ilişkiler koparılmamalı

Almanya'nın Ankara'ya yönelik eleştirileri sonrası Avrupa Birliği'nde bir kez daha Türkiye tartışması başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İlişkilere son verilmesinden kaçınılmalı" dedi.





Türkiye-AB ilişkileri hakkında Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesine konuşan Macron, "Türkiye son aylarda AB’den uzaklaştı ama ilişkilere son verilmesinden kaçınılmalı" dedi.





Macron son olarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la 'on günde bir' görüşmenin 'cool' (havalı) olmadığı açıklamasıyla gündeme gelmişti.



