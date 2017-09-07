Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye AB'den uzaklaştı ama ilişkiler koparılmamalı /07 Eylül 2017 10:20

Türkiye AB'den uzaklaştı ama ilişkiler koparılmamalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin AB'den uzaklaştığını ama ilişkilerin tamamen kesilmesinden kaçınılması gerektiğini söyledi

SHABER3.COM

Almanya'nın Ankara'ya yönelik eleştirileri sonrası Avrupa Birliği'nde bir kez daha Türkiye tartışması başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İlişkilere son verilmesinden kaçınılmalı" dedi.

Türkiye-AB ilişkileri hakkında Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesine konuşan Macron, "Türkiye son aylarda AB’den uzaklaştı ama ilişkilere son verilmesinden kaçınılmalı" dedi.

Macron son olarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la 'on günde bir' görüşmenin 'cool' (havalı) olmadığı açıklamasıyla gündeme gelmişti.

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