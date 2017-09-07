Maaşlı troller besleyen AKP , Trollüğün haram olduğunu öğretecek

AKP ,Gezi eylemleri sonrasında sosyal medya platformu Twitter’da örgütlenmeye başladı.. AKP trolleri denen bir kitle,Erdoğan'a karşı çıkan Cumhurbaşkanı Gül ve Ailesi'ne hakaret eden, bakanlara fırça atan, bürokratları “vatan haini” ilan eden, muhalif gazeteciler için “gözaltı listesi” hazırlayan bir güruh haline geldi. Çoğu sahte isimlerle sosyal medyada trollük yapanların zaman zaman AKP'etkili isimler olduğu ortaya çıktı... Hatta Meclis’ten yayın yapan @yelizadeley isimli trol hesabı yönetenin, Erdoğan’ın eski şoförü AKP’li vekil Ahmet Hamdi Çamlı olduğu ortaya çıktı.





AKP şimdi ballı maaşlarla beslenen bu trollerin yaptıklarının haram olduğuna fetva veriyor..





İmam Hatiplerdeki İslam Ahlakı’ ders kitabında bulunan ‘Âdâb-ı muâşeret’ bölümündeki ‘Medya ve bilişim âdâbı’ başlığında öğrencilere sosyal medyadan bahsedilecek.







İlgili bölümde internetin bilgilye ulaşımı kolaylaştırdığı ancak bu bilginin her zaman doğru olmadığına dikkat çekildi.







Kitapta, ‘kötü amaçlı birçok yazılımın ve virüslerün, tüketiciyi aldatmaya yönelik reklamların, kişilerin mahremiyetini açığa vuran kötü niyetli paylaşımların’ insan yaşamını olumsuz etkilediği ifade edilerek “Sosyal ağlarda insanlar, temel hak ve hürriyetlerden olan özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal etmektedirler” dendi.





‘Sanal dedikodular yapmamalı’





Kitapta, müslümanın her yerde sorumluluklarının bilinciyle hareket etmesi gerektiğinin anlatılarak, trollük yapılmaması gerekiği kaydedildi: “Sanal dünyada söylediği sözlerin de hesabını vereceğini unutmamalıdır. Kendi adını kullanmadığı durumlarda bile sorumlu davranmalı, yalan söylememeli, kötü sözleri yaymamalı, sanal dedikodular yapmamalıdır. Allah’ın gerçek hayatta haram kıldığı her şeyin sanal hayatta da haram olduğunu bilmelidir. Cinsellik, alkol, şiddet içerikli yayınlardan uzak durmalıdır.”





‘Paylaşım Allah katında silinmez’





Gençlerin sosyal medyayı bilinçli kullanmadığı iddia edilen kitapta şu değerlendirmeler yer aldı: “Kitle iletişim araçlarını kullanırken zaman israfından kaçınmalıdır. İnsanın kendisine, ailesine ve en önemlisi Allah’a karşı sorumlulukları olduğu unutulmamalıdır. Sanal ortamda gereksiz geçirilen vaktin, sorumlulukları yerine getirmeye engel olmamasına dikkat edilmelidir. Her paylaşımın Allah katında silinmediği unutulmamalıdır. Başkalarının bilgilerine izinsiz bir şekilde ulaşmaya çalışmak, işletim sistemlerine girmek kul hakkı ihlalidir. Bunun bir tür ‘meskene tecavüz’ olduğunu unutmamak gerekir. Sosyal ortamda gereksiz mesajlar göndermek ve insanları rahatsız etmek de aynı şekilde kul hakkına girer.”







