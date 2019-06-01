"Türkiye AB ve ABD'nin çöplüğü olma yolunda ilerliyor"

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün 2019 teması “Hava Kirliliği ile Mücadele” olarak belirlendi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Dünya Çevre Günü öncesinde “Türkiye Raporu”nu yayımladı.





Raporda hava kirliliğinin yanı sıra iklim değişikliğinin yol açtığı etkiler, su kirliliği ve plastik atıklara ilişkin veriler de yer aldı. Türkiye’de solunan hava Avrupa Birliği (AB) ülkelerine oranla en az yüzde 33,4 daha kirli olduğu belirtilen raporda hava kirliliğine bağlı ölümlerin sayısı yılda yaklaşık 30 bin olduğuna değinildi.





ÇÖPLÜKLERİ OLDUK





Daha önce Çin gibi Doğu ve Asya ülkelerine gönderilen atıklar, bu ülkelerin aldığı bir dizi önlemler neticesinde Türkiye gibi yeni alanlara yönlendirilmiş durumda. AB, ABD, İngiltere gibi bölgelerden ülkemize gönderilen atıkların miktarı hızla artmaktadır. 2016 yılında 159 bin ton olan ithal plastik atık miktarı 2017 yılında 261 bin ton ve 2018 yılında ise 439 bin tona ulaşmıştır. 2017 yılında bu ithalattan kaynaklı cari açık 52 milyon avroyu geçmiştir.





Yine rapora yer alan Çevre Mühendisleri Odası’nın 2016 yılında yapılan analizlere dayandırdığı bilgilere göre Türkiye’deki yüzey sularının ise yaklaşık yüzde 74’ü kirlendi.





Akkuyu'da inşaatı başlatılan nükleer santralin zeminine ilişkin tartışmalar da TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın Türkiye Raporu’nun başlıkları arasında yer aldı.