Samanyolu Haber /Gündem / İki ay önce evi işaretlenen Ermeni kadın saldırıya uğradı /01 Haziran 2019 16:15

İki ay önce evi işaretlenen Ermeni kadın saldırıya uğradı

İstanbul Samatya'da yaşayan Ermenistanlı bir kadın maskeli iki kişinin saldırısına uğradı. Kadını bıçakla yaralayan saldırganların "Bu başlangıç" diyerek olay yerinden kaçtıkları belirtildi.

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Agos'ta yer alan habere göre olay 31 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Ermenistanlı Arpine T., eşi Sarkis T.'nin evden çıkmasından kısa bir süre sonra zilin çalması üzerine kapıyı açtı. Kimliği belirsiz iki kişi Arpine T.'yi bıçakla yaraladı. Maskeli şahısların kaçarken “Bu başlangıç” dedikleri öğrenildi.

Arpine T.'nin yardımına çığlıklarını duyan komşuları yetişti. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada çiftin Samatya'daki evinin iki ay öncesinde işaretlendiği belirtildi. Gelişmelere dair bilgi veren Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Başrahip Zakeos Ohanyan evin duvarına nefret söylemi içeren yazıların bulunduğu kağıtlar yapıştırıldığını ve haç çizildiğini ifade etti. Ohanyan, polisin olay hakkında soruşturma başlattığını söyledi.
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