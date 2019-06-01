İki ay önce evi işaretlenen Ermeni kadın saldırıya uğradı

Agos'ta yer alan habere göre olay 31 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Ermenistanlı Arpine T., eşi Sarkis T.'nin evden çıkmasından kısa bir süre sonra zilin çalması üzerine kapıyı açtı. Kimliği belirsiz iki kişi Arpine T.'yi bıçakla yaraladı. Maskeli şahısların kaçarken “Bu başlangıç” dedikleri öğrenildi.





Arpine T.'nin yardımına çığlıklarını duyan komşuları yetişti. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





Bu arada çiftin Samatya'daki evinin iki ay öncesinde işaretlendiği belirtildi. Gelişmelere dair bilgi veren Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Başrahip Zakeos Ohanyan evin duvarına nefret söylemi içeren yazıların bulunduğu kağıtlar yapıştırıldığını ve haç çizildiğini ifade etti. Ohanyan, polisin olay hakkında soruşturma başlattığını söyledi.