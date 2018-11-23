'Türk Yeşiller'e pasaport şoku

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Eylem Tuncaelli ve Naci Sönmez, Almanya'ya gitmek için gittikleri Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pasaportlarına el konuldu. Tuncaellli ve Sönmez hakkında herhangi bir yurt dışı yasağı bulunmadığı belirtildi.







Yeşil Sol Partisi, Avrupa Yeşiller Partisi’nin 29. Konferansı’na üzere Berlin’e gitmek için havalanına giden Parti Sözcüleri Eylem Tuncaelli ve Naci Sönmez’in haklarında herhangi bir yurt dışı yasağı bulunmasına rağmen pasaportlarına el konulduğunu duyurdu.





Parti’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





“Avrupa Yeşiller Partisi Konferansına katılmak üzere havaalanına giden Eş Sözcülerimiz Eylem Tuncaelli ve Naci Sönmez'in yurtdışı yasağı olmamasına rağmen pasaportlarına el konularak çıkışları engellendi. Bu hukuksuz uygulama bizleri yıldıramaz, mücadeleye devam edeceğiz.”



