Küresel ısınmaya yol açan gazlar rekor seviyede

2015 Paris İklim Anlaşması'yla ilgili görüşmeler öncesinde yıllık raporunu açıklayan örgüt, iklim değişikliğinin önüne geçilmesi için fırsat kapılarının kapanmak üzere olduğu uyarısında bulunuyor.







Örgütün genel sekreteri Petteri Taalas'a göre karbondioksit ve diğer gazların salınımı ciddi oranda azalmadığı sürece iklim değişikliği dünyada kalıcı ve geri dönülemez yıkıcı etkiler bırakacak.





Atmosferdeki karbondioksit seviyesi bir önceki yıla göre 2.2 artarak 2017 yılında milyonda 405.5 parçacığa ulaştı. Bu oranların 1984’den beri kaydedilen en yüksek seviye olduğunun altını çiziliyor.







Karbondioksit, 1990'dan bu yana küresel ısınmanın başlıca sebebi olarak kabul ediliyor.





Taalas, karbondioksitin benzer seviyelerde olduğu 3 ila 5 milyon yıl önce havanın şu ana göre 2-3 derece daha sıcak ve su seviyesinin ise 10-20 metre daha yüksek olduğunu belirtiyor.





DMÖ verilerine göre azot ve metan gazı seviyelerinde de artış gözlemlendi.





DMÖ ayrıca uluslararası önlemlere rağmen atmosferdeki kloroflorokarbon gazlarından CFC-11'in de yükselişte olduğuna dikkat çekiyor. Örgüt, yapılan ölçümlere dayanarak söz konusu gazın kaynağı olarak Doğu Asya'yı gösteriyor





Çevre Araştırma Ajansının bir raporu (EIA) da Çin'deki fabrikalara işaret ediyor. Ülke çapındaki 18 firmadan alınan örnekleri inceleyen ajansa göre yalıtım maddesi üreten fabrikalarda CFC-11 gazı yaygın olarak kullanılıyor.





Euronews