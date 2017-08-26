Samanyolu Haber /Gündem / Türk Telekom'u Suudi Arabistan mı alacak? /26 Ağustos 2017 10:49

Türk Telekom'u Suudi Arabistan mı alacak?

Türk Telekom’un en büyük hissedarı Oger Telekom zor günler geçiriyor.. Borçlarını ödeyemeyen OGER Telekom'un hisseleri ne olacak

SHABER3.COM

Türk Telekom’un yüzde 55’ine sahip olan Oger Telekom’un hisselerini Saudi Telekom’un alacağı öne sürüldü.

Reuters’ın üç farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre bunun gerçekleşmemesi halinde Oger’in hissesi hükümet tarafından satın alınabilir.

Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi 6 milyar 550 milyon dolar karşılığında 11 Kasım 2005’te Suudi merkezli Oger Telecom’a satılmıştı.

Eylül ve mart aylarında 290 milyon dolarlık (yaklaşık 1 milyar lira) borç ödemesini gerçekleştiremeyen Oger’in Türk Telekom’dan dolayı toplam 4.75 milyar dolar borcu olduğu belirtiliyor.
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