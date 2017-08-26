Samanyolu Haber /Gündem / OHAL mağdurları ilk ağızdan yaşadıklarını anlattı /26 Ağustos 2017 11:36

OHAL mağdurları ilk ağızdan yaşadıklarını anlattı

MC EU TV'de Fatih Gök'ün yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı 'Madalyon, Mağdurlar Belgeseli 1. Bölüm'de eşi tutuklanan, işsiz bırakılan, hastalıklarla ve parasızlıkla bir başına baş etmek zorunda kalan mağdur Anadolu ailelerinin hikayeleri ekrana geldi.

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OHAL bahanesiyle milyonlarca Anadolu insanının hayatı karartıldı. Yüzbinlerce ihraç, onbinlerce tutuklamayla birlikte sosyal hayattan tecrid edilen Türkiye'nin birikimi beyinler hatırlanmayı ve mağduriyetlerinin herkesçe duyulmasını istiyor.

İlk bölümde mağdurların kendi ağızlarından anlattıkları hikayeler sizleri çok etkileyecek.


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