Türk Telekom, kotasız internet tarifelerini sitesinden kaldırdı

Türkiye'de 1 Ocak 2019'da kalkacak olan Adil Kullanım Kotası (AKK, diğer adıyla Adil Kullanım Noktası, AKN) sonrası için yeni paketlerini duyuran Türk Telekom, şimdilik geri adım attı. Türk Telekom, dün açıkladığı ve kullanıcılardan oldukça fazla tepki alan yeni kotasız tarifelerini, internet sayfasından kaldırdı.









Şirket, AKK sonrası limitsiz paketlerini dün internet sitesi üzerinden duyurmuştu. 4 Mbps hızından başlayan yeni paketler teknoloji dünyasında hayal kırıklığı yaratırken, 100 Mbps için 340 TL'yi aşan paket fiyatları, kullanıcıların yoğun tepkisine neden olmuştu.

Bunun üzerine Türk Telekom, "Limitsiz İnternet Çağı" sloganıyla duyurduğu bu paketlerle ilgili hız, fiyat ve taahhüt bilgilerinin yer verildiği sayfasını, internet sitesinden kaldırdı. "Limitsiz İnternet Çağına Hoş Geldiniz" mesajıyla aşılan şirketin ana sayfasında, şu anda kampanya detayları yerine, yeni dönemle ilgili "Sıkça Sorulan Sorular" (SSS) bölümüne yer veriliyor.





İlgili sayfada 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçilecek olan kotasız internet ile ilgili merak edilen soruların cevapları bulunuyor. Sayfada, kotasız internet paket fiyatları bilgisi yer almazken, hem mevcut hem de yeni müşteriler için yeni tarifelerin yakında duyurulacağı belirtiliyor.





AŞIM BEDELİNE DİKKAT





SSS sayfasında 14 soruya yer verilirken, Kullanıcıların en çok merak ettiği sorulardan olan "Limitli Kota Aşımlı paketler limitsiz internet düzenlemesinden etkilenecek mi?" sorusuna ise sitede şu cevap veriliyor: "Limitli kota aşımlı paketlerde kota aşımı sonrasında aşım bedeli uygulaması devam edecek olup 25 GB olan AKN uygulamasına son verilecektir. Aşım bedeli uygulanmaya devam edecektir."





Ayrıca limitsiz ve AKN'li paketlerde olan taahhütlü ve taahhütsüz tüm müşterilere limitsiz internet hizmeti verileceği ifade ediliyor. Şirketin, gelen tepkiler üzerine yeni dönemle ilgili tarifelerini gözden geçirmesi bekleniyor.