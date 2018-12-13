Samanyolu Haber /Ekonomi / Moody's'in Türkiye öngörüsü: 12-18 ay daha negatif /13 Aralık 2018 10:26

Moody's'in Türkiye öngörüsü: 12-18 ay daha negatif

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ve Güney Afrika'daki finans dışı şirketler için görünümün gelecek 12-18 ay için negatif kalmaya devam ettiğini belirtti.

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Moody's bugün bu bölgelere ilişkin yayınlandığı yıllık şirket görünümü raporunda, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) şirketleri için görünümün ise durağan olduğunu ifade etti.

Moody's Başkan Yardımcısı Rehan Akbar, "Türkiye, Güney Afrika ve GCC şirketlerinin görünümleri, geçen seneye göre aynı kalırken, farklılaşan bölgesel eğilimler 2019'da devam edecek" dedi.

Moody's Türk şirketleri için negatif görünüme dövizdeki yüksek oynaklık, daha sıkı finansal koşullar ve politika yönlendirmesindeki belirginliğin sınırlı olmasını gerekçe gösterdi.

Güney Afrika şirketleri için negatif görünüme ise ülkenin devam eden düşük büyümesi ve işletme ve tüketici talebini baskılayan siyasi ve politika belirsizliklerin sürmesini gerekçe gösterdi.
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