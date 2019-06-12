Samanyolu Haber /Gündem / Türk pilotlara geri dönün emri gitmedi /12 Haziran 2019 09:16

Türk pilotlara geri dönün emri gitmedi

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews'ın Türk pilotların F-35 avcı uçağı eğitiminin sonlandırıldığını açıklaması sonrası ABD'de bulunan Türk pilotlara 'Geri dönün' emri verilip verilmediği merak konusu oldu.

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7 Haziran'da ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın, Türk pilotlarının eğitimlerinin durdurulması dahil Türkiye’nin F-35 programına katılımına ilişkin 31 Temmuz itibariyle atılacak bir dizi adımı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a mektupla ilettiği bildirilmişti.

Dün de Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, Türk pilotların ABD'deki F-35 avcı uçağı eğitiminin sonlandırıldığını duyurdu ve "Bakanlık, Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar" açıklamasını yaptı.

Bu açıklamaların ardından ABD'de eğitim için bulunan Türk pilotlara 'Geri dönün' emri verilip verilmediği merak konusu oldu.

Hürriyet muhabiri Uğur Ergan'ın konuya ilişkin olarak hazırladığı haberinde şu ifade yer aldı:

"Hürriyet’in elde ettiği bilgiye göre Türk pilotlara şu aşamada 'Geri dönün' emri gitmiş değil. Bir yetkili, 'Böyle bir şey yok' dedi. Shanahan’ın mektubunda son tarih olarak 31 Temmuz vurgulandığı için, pilotların bu tarihe kadar ABD’de kalıp kalmayacakları da yanıt bekleyen bir başka soru oldu. 

Mektupta, F-35 eğitimi alan TSK personelinin tamamı olmasa bile çoğunun 31 Temmuz’da ABD’den ayrılmadan önce eğitimlerine imkân tanınacağı belirtilmişti."
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