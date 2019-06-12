Skandal: Temel Karamollaoğlu'nun da pasaportunu iptal etmişler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, pasaportunun iptal edildiğini açıkladı. Halk TV'de programa katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir süre önce yurt dışında çıkmak için pasaportunu yenilemek üzere nüfus müdürlüğüne gittiğini ancak kendisine pasaport verilmediğini, gerekçe olarak isminin terörle iltisaklı isimler arasında göründüğünün söylendiğini açıkladı.
Karamollaoğlu, "İsmimin başına 'terör' ifadesi eklenerek pasaportum iptal edildi." ifadelerini kullandı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Karamollaoğlu'nun pasaport verilmemesi hakkında açıklamada bulundu.
Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz sistemlerinde sayın Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, kişinin 06.07.2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13.07.2018 10.07.2023 tarihine kadar geçerli Diplomatik Pasaport düzenlendiği, 12.07.2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Saadet Partisi'nden açıklama
Saadet Partisi'nden de konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Genel Başkanımız 24 Haziran 2018 seçimleri akabinde davetli olduğu uluslararası bir toplantıya katılmak üzere 06.07.2018 tarihinde Ankara İl Nüfus Müdürlüğüne bizzat giderek Diplomatik Pasaport başvurusunda bulunmuştur.
Başvuru esnasında, “Terör” isnadı gerekçesi ile Genel Başkanımıza pasaport verilemeyeceği yetkililer tarafından kendisine ifade edilmiştir.
Bu vahim durumun sebebinin öğrenilmesi ve düzeltilmesi için Nüfus Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sivas Valiliği nezdinde yürütülen şifahi görüşmelerle, bu durumun ancak Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı tarafından düzeltilebileceği bilgisi edinilmiştir.
İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığıyla yapılan şifahi görüşmeler ve girişimler sonucu Bakanlık yetkililerince bizzat Genel Başkanımız aranarak “Güvenlik soruşturması kaydındaki ‘Terör’ isnadının kaldırıldığı, pasaportunun İl Nüfus Müdürlüğünden teslim edileceği” ifade edilmiştir.
Genel Başkanımız başvurudan 6 gün sonra (12.07.2018) pasaportunu teslim almıştır.
Söz konusu açıklamada Genel Başkanımızın dikkat çektiği husus pasaportunun iptali değil, bir siyasi parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayının güvenlik soruşturması kaydına “Terör” ifadesinin yerleştirilmesi ve İçişleri Bakanlığının düştüğü üzüntü verici durumdur."