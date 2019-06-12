Skandal: Temel Karamollaoğlu'nun da pasaportunu iptal etmişler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, pasaportunun iptal edildiğini açıkladı. Halk TV'de programa katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir süre önce yurt dışında çıkmak için pasaportunu yenilemek üzere nüfus müdürlüğüne gittiğini ancak kendisine pasaport verilmediğini, gerekçe olarak isminin terörle iltisaklı isimler arasında göründüğünün söylendiğini açıkladı.





Karamollaoğlu, "İsmimin başına 'terör' ifadesi eklenerek pasaportum iptal edildi." ifadelerini kullandı.





Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Karamollaoğlu'nun pasaport verilmemesi hakkında açıklamada bulundu.





Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz sistemlerinde sayın Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, kişinin 06.07.2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13.07.2018 10.07.2023 tarihine kadar geçerli Diplomatik Pasaport düzenlendiği, 12.07.2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.



