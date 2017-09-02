Türk kökenli Alman vekillerden Erdoğan'a ağır sözler

Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir, Antalya’da iki Alman vatandaşının gözaltına alınmasından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı sorumlu tutarak, Erdoğan için "Bir devlet başkanı değil, aksine bir rehineci" dedi.





Almanya’dan tatile gelen Türk asıllı iki Alman vatandaşı, cemaat soruşturması kapsamında Antalya Havalimanı’nda gözaltına alınmış, durum Almanya Dışişleri Bakanlığı’na da bildirilmişti.





Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığına göre gözaltılarla ilgili Bild gazetesine konuşan Özdemir şunları söyledi:





“Erdoğan bir devlet başkanı değil, aksine bir rehineci. Bulunduğu makamın onurunu ayaklar altına alıyor. Durum, şu aralar kimseye Türkiye’de güvende olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyemeyecek kadar ciddi.”





SEVİM DAĞDELEN: REHİNECİ ERDOĞAN





Sol Parti’nin Uluslararası İlişkiler Sözcüsü Sevim Dağdelen de, Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Ankara’ya yönelik politikalarıyla Alman vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye attığını savundu.





Dağdelen “Federal hükümetin tereddütleri rehineci Erdoğan’ı geçmişte etkilemedi, gelecekte de etkilemeyecek” diye konuştu.



