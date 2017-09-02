Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den Almanya'daki hizmet gönüllüleriyle ilgili yeni skandal talep /02 Eylül 2017 11:13

AKP'den Almanya'daki hizmet gönüllüleriyle ilgili yeni skandal talep

Der Spiegel dergisi, son sayısında AKP hükümetinin, Almanya'da ağırlıklı olarak Gülen cemaatiyle irtibatlı olan Türklere ait işletmelerin hesaplarının dondurulmasını talep ettiğini yazdı. Almanya talebi reddetti

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Spiegel Online'da yer alan habere göre, AKP hükümetinin ilkbaharda Almanya'ya verdiği "sözlü nota"dan sonra, bu kez de hizmet hareketine yakın olduğu gerekçesiyle 80 kişinin ve bu kişilere ait işletmelerin malvarlığının dondurulması, hesaplarına da el konulması talebinde bulundu. 

Haberde, MİT'in daha önce Almanya'da yaptığı fişlemeler ve bu fişleme listelerini BND'ye kendi eliyle vermesiyle ortaya çıkan skandala da atıf yapılırken AKP'li yetkililerin "Alman mevkidaşlarını manipüle etmek" istediği, ancak  Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın bunu fark ettiği de yer alıyor. 

Spiegel, malvarlığına ve hesaplara tedbir konma talebini Alman makamlarının "hızlıca reddetttiğini" belirtti
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