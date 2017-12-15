Türk-iş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "Bizim resmi talebimiz, 2018 yılında net 1893 lira 90 kuruş. Bu rakamı bize versinler, biz hemen yarın buna imza atalım" dedi.







İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ikinci toplantısını Türk-İş'te yaptı.





Toplantının devam ettiği sırada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili taleplerini sıraladı.





Daha önce asgari ücretle ilgili rakamsal taleplerini TÜİK'in bir işçi için hesapladığı asgari geçim endeksini paylaşmasının ardından kamuoyuna açıklayacakları yönündeki değerlendirmelerini anımsatan Atalay, "TÜİK'in resmi rakamı şimdi elimizde. Şu anda 1893 lira 90 kuruş TÜİK'in resmi açıklaması. Devletin kurumunun açıkladığı bu rakamı bize versinler, biz hemen yarın buna imza atalım. Türk-İş olarak bizim resmi talebimiz, 2018 yılında net bin 893 lira 90 kuruş. Bu belki süper bir rakam değil ama bizim için makul bir rakam" diye konuştu.





'KİT'LERDEKİ PROBLEM ÇÖZÜLECEK'





Taşeron işçilerle ilgili düzenlemeye de değinen Atalay, şu bilgileri verdi:



"Bugün geldiğimiz noktada, KİT'lerdeki problemin de büyük bölümünün çözüleceği gözüküyor. Sayın Çalışma Bakanı bununla ilgili sizlere açıklama yapacaktır diye düşünüyorum. KİT'lerde demiryollarında, PTT'de değişik kurumlarda problem vardı. Bunlarla ilgi Başbakanın talimatı neticesinde Maliye ile Çalışma bakanlıkları bir çalışma yürütüyor. Bugün Sayın Çalışma Bakanı ile beraberdik. Bununla ilgili problem olmayacağını söylediler. Ama sonucu görmek için Sayın Bakanın yapacağı açıklamayı bekleyeceğiz."





Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinde sınav şartına da değinen Atalay, "Biz sınavın işçilerin kadroya geçirilmesinde engel olduğunu düşünmüyoruz. Bu vasıfları kim karşılıyorsa, kim 12 ay çalışıyorsa bunlar kadroya alınacak. Bununla ilgili tereddüt var ama bu tereddüde gerek yok" dedi.





'SENE SONU OLMADAN TAŞERON DÜZENLEMESİ YASALAŞACAK'





Hükümetin taşerona kadro düzenlemesini yılbaşı öncesi TBMM'ye sunacağı görüşünü paylaşan Atalay, "Benim aldığım bilgi, sene sonu olmadan taşeron düzenlemesi yasalaşacak" diye konuştu.