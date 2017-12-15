Samanyolu Haber /Gündem / 'Ataşehir'e nokta koydular, daha çok şeyler gelecek' /15 Aralık 2017 18:11

'Ataşehir'e nokta koydular, daha çok şeyler gelecek'

AKP Genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı'nı görevden uzaklaştırmalarıyla ilgili "Ataşehir'i arkadaşlarımız en güzel şekliyle ortaya koydular, daha çok şeyler gelecek" dedi

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Tayyip Erdoğan Üsküdar- Ümraniye Metro Hattı'nın açılışında Ataşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanının görevden alınmasıyla ilgili konuştu. Erdoğan şöyle dedi:

''Üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 büyümeyle bir numara olduk dünyada. İlk üç çeyreğin ortalaması 7.4. Hala Türkiye'nin ekonomik gidişatını olumsuz göstermeye çalışanlar var. Bunlara ana hıyatnet partisi de katılmış. Bir şeyi iyi ezberlemiş Man adası, herhalde bu man kafa olmaktan kaynaklanıyor. Ataşehir'i de zaten arkadaşlarımız en güzel şekliyle ortaya koydular, daha çok şeyler gelecek. İşte en güzel cevabı 2019'da vermek için hep beraber çok çalışacağız. CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimize de bu gerçekleri anlatmamız lazım.
Üzerinde durduğumuz yere bakalım, Marmaray var. İleride ne var Avrasya var. Karşıma bakıyorum Yavuz Sultan Selim var. Bütün bunları bu gözler görmesi lazım. Şuradan çıkıyorsun arabana biniyorsun doğru Bursa. 1,5 saatte gidiyorsun. Biz bunlarla meşgul olurken, bunlar neyle meşgul ABD'deki kumpas davalarıyla meşgul. Oralara meşgul taşıyorlar. Kim için taşıyor, F... için, ABD için.'' 
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